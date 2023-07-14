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Johnnie Walker潮黑吧開張！非黑即白的生命力「顛覆想像」7／15席捲台北信義區

▲▼ Johnnie Walker,潮黑吧,信義區,信義威秀,黑牌,特調,塗鴉 。（圖／記者黃克翔攝）

▲Johnnie Walker「AIR-INK™ 潮黑吧」7/15至7/30在信義威秀廣場快閃開張，抓到角度才能拍出的「限定台北瓶」錯視藝術裝置，大大吸引路人的目光！（圖／記者黃克翔攝，下同）

消費中心／綜合報導

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台北，每天生存以上生活以下的城市，在人們心中，除了冷漠灰黯的摩天巨獸與熙來攘往的四輪凶器外，你，是否內心也有過些許期待，有天會遇見煥然一新的不同風貌？一個城市的活力該如何被喚起，從街頭發跡、象徵反叛與原創的塗鴉，或許就是代表之一。就如威士忌先驅品牌Johnnie Walker黑牌屢屢引領並翻轉文化藝術，透過創新實踐，顛覆每一次眾人的想像！這次Johnnie Walker黑牌特別與台灣塗鴉藝術家BlackZao共同挑戰大膽且環保的「新創媒材」，並以塗鴉手法呈現全新的台北之美。此外，透過即將於7/15登場的快閃店Johnnie Walker黑牌「AIR-INK™ 潮黑吧」活動，更要讓威士忌與藝術愛好者，親身體驗藝術與品酩碰撞的驚喜。

還在擔心平日下班或假日只能重複去熟悉的老地方消磨時光嗎？7/15至7/30前，不妨盡情造訪Johnnie Walker「AIR-INK™ 潮黑吧」，感受每一次不同的衝擊與湧現的靈感吧！此次「AIR-INK™ 潮黑吧」將帶來以Johnnie Walker經典黑牌調製的創意調酒數款，矗立在街頭快閃吧以及裝置站點也將注入街頭塗鴉與錯視攝影等元素與樂趣。事實上，在活動開始的前夕，就有不少路過的民眾被好奇吸引，無論是展現簡約黑白時尚的「AIR-INK™ 潮黑吧」，或是讓人一再嘗試從不同角度拍出絕妙立體感的藝術裝置，儼然已經成為IG上超洗版的最新打卡景點！

▲▼Johnnie Walker,潮黑吧,信義區,信義威秀,黑牌,特調,塗鴉。（圖／記者黃克翔攝）

▲Johnnie Walker「AIR-INK™ 潮黑吧」現場提供黑牌創意條酒數款，供消費者試飲。▲▼Johnnie Walker,潮黑吧,信義區,信義威秀,黑牌,特調,塗鴉。（圖／記者黃克翔攝）

▲Johnnie Walker錯視藝術為本活動一大特色，吸引不少民眾前來拍照打卡。▲▼Johnnie Walker,潮黑吧,信義區,信義威秀,黑牌,特調,塗鴉。（圖／記者黃克翔攝）

▲「AIR-INK™ 潮黑吧」特別推出以經典黑牌為基底，再各別加入檸檬、接骨木以及蜂蜜菊花茶做為創意調飲。其中，檸檬與接骨木風味特別添加氣泡水，品飲起來更有清涼暢快感，蜂蜜菊花茶的風味與黑牌的意外混搭，也令人眼睛一亮！

▲▼Johnnie Walker,潮黑吧,信義區,信義威秀,黑牌,特調,塗鴉。（圖／記者黃克翔攝）
▲此次的黑牌創意調飲以國人熟悉的花果香調性，拉近大家與Johnnie Walker的距離，即使是剛入門的威士忌控，也可以放心將黑牌入手！隨時從超商超市取得水果、花茶等原料，就能在家品飲小酌。

然而，許多民眾還不知道的是，此次「AIR-INK™ 潮黑吧」主視覺其實源自於全球極限量的潮流瓶身！一直以來致力領導時尚與威士忌的潮流、擅長以藝術結合經典品味的Johnnie Walker，在全球酒饕不斷敲碗下，終於發表與BlackZao攜手合作的全新「Johnnie Walker 黑牌 AIR-INK™ 全球限定台北瓶」。只見過去酒饕熟悉的黑牌瓶身，意外以純淨的乳白色為底，而以黑色線條勾勒出的圖案，細看也能發現竟靈巧地帶出台北101和捷運站樣貌，而將多瓶「Johnnie Walker 黑牌 AIR-INK™ 全球限定台北瓶」以不同面向橫向排列時，也能驚喜得到完整的全幅創作。

▲▼ Johnnie Walker,潮黑吧,信義區,信義威秀,黑牌,特調,塗鴉。（圖／品牌提供）
▲Johnnie Walker 黑牌 AIR-INK™ 全球限定台北瓶的瓶身細節包含台北街頭元素，如熟悉的台北101也在其中，仔細看可發現不少台北之美。（圖／品牌提供）

藝術家BlackZao巧妙以一條飛龍貫穿主視覺，穿越現代化繁榮街景與台北知名地標的同時，也帶出松竹梅、雲海以及傳統建築等元素，表現出他對東方元素的熱愛，讓此次的全新「Johnnie Walker 黑牌 AIR-INK™ 全球限定台北瓶」完全可當做藝術逸品來收藏。令人不敢相信的是，此次瓶身塗鴉所使用的墨水，特別採用新興的AIR-INK™技術，成功將空污微塵轉換成環保墨水，完成此次意義重大的跨界合作，讓世人見證Johnnie Walker如何以創新時髦的態度，跳脫一般威士忌品牌的思考模式，也展現出百年品牌重視永續議題的遠見。

讓許多路過民眾好奇探循的「AIR-INK™ 潮黑吧」，即將在明日7/15於台北信義威秀影城徒步區正式開張！帶有強烈風格的快閃店，不僅將在每週六固定邀請冠軍調酒師駐站，並供應數款黑牌創意調飲，更祭出「好禮二重送」好康活動。只要加入「帝亞吉歐威士忌會所」官方LINE帳號，即可在現場免費兌換Johnnie Walker黑牌調飲一杯。喜歡這次AIR-INK™聯名作品的你，更不可錯過第二重好禮！無論以何種攝影風格，在現場拍下錯視裝置藝術的影片或照片，並上傳到FB或IG、標記Johnnie Walker官方帳號，以及Hashtag「#潮黑碰撞顛覆想像」、「#AirInk全球限定台北瓶」，還可以獲得和瓶身同款創作的貼紙一組，直接把當今威士忌界最潮的設計收藏起來。

▲▼ Johnnie Walker,潮黑吧,信義區,信義威秀,黑牌,特調,塗鴉。（圖／品牌提供）
▲與限定台北瓶瓶身同款創作的貼紙，只要拍下錯視裝置藝術的影片或照片並上傳，標記Johnnie Walker官方帳號再加上指定Hashtag後，就有機會將它帶回家收藏！（圖／品牌提供）

不過，相信藝術藏家與酒饕的胃口，不僅於一場「AIR-INK™ 潮黑吧」的品飲與攝影體驗能滿足，最極致的享受只能是將美酒與限定瓶身奢侈地獨自佔有！歷久彌新的Johnnie Walker經典黑牌，以絕無僅有、融合超過40種熟成12年以上威士忌的調配手法，交織出具有鮮明風味與深邃尾韻的品酩體驗。初嚐，味蕾即被馥郁果香和香草甜味繚繞，接著湧現的柳橙氣息和香料、葡萄乾香氣更是讓人不自覺眼睛閉上，深深沉醉其中。最後則由醇厚的煙燻、泥煤和麥芽風味，畫下感動結尾，堪稱一部詮釋完美的交響樂章。

因為經典，值得限量！迷人美酒加上全球僅限量2,500瓶的珍稀性，讓「JOHNNIE WALKER 黑牌 AIR-INK™ 全球限定台北瓶」一推出就備受藏家關注。雖然目前僅在7-11 ibon、愛買、大潤發與家樂福預購通路限量販售，但預購日期公佈後已讓不少收藏控與威士忌迷趨之若鶩，甚至在網路社群引發討論熱潮。如果你也一樣不甘於這城市的風景，不想臣服於世俗釀造的味調，盡情展開雙臂與Johnnie Walker來場潮黑碰撞，大膽顛覆你的多重城市宇宙。

▼今年的藏酒計畫不可少了這一瓶，跟著Johnnie Walker與藝術家BlackZao一起潮黑碰撞、顛覆想像！（圖／品牌提供）

▲▼ Johnnie Walker,潮黑吧,信義區,信義威秀,黑牌,特調,塗鴉。（圖／品牌提供）

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