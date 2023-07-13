戰爭結束後多久讓烏克蘭加入北約？　拜登：1小時20分鐘

▲北約峰會讓烏克蘭收穫「軍備大補帖」，但未能如願加入北約。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

烏克蘭爭取加入北約（NATO），美國總統拜登日前稱時機尚未成熟，必須等戰爭結束。7月12日，烏克蘭總統澤倫斯基與拜登會面，被記者問到希望戰後多久能加入北約？對此，拜登搶答「1小時20分鐘」，還揶揄這個問題「很有深度」，似乎已對類似問題感到厭煩。

綜合外媒報導，北約31個成員國領導人11日齊聚立陶宛舉行峰會，發表聯合聲明表示，烏克蘭的「未來」在北約，「當盟友同意且條件滿足時，我們將會邀請烏克蘭加入聯盟。」

不過，北約成員國在烏克蘭加入北約問題上似乎有所分歧，因此未有確切時間表。之後，儘管七大工業國組織（G7）向烏克蘭發出安全保證，但澤倫斯基仍大失所望，強調烏克蘭加入北約才是最好的安全保證。

▲G7國家簽署「烏克蘭長期安全保障」聲明。（圖／路透）

根據英媒《天空新聞》報導，北約峰會期間，首次舉辦了北約—烏克蘭理事會（NATO-Ukraine Council），各國紛紛與會，討論擴大北約對烏克蘭的協助。會後，澤倫斯基與拜登一同參加會後記者會，被記者詢問希望在戰後多久加入北約？

不料，拜登不等澤倫斯基開口，當場搶答「1小時20分鐘」，還調侃記者的提問「很有深度」，似乎對相關問題已感到厭倦。日前，拜登接受《CNN》專訪時就提到，俄烏戰爭結束後，北約才會考慮將基輔納入成員國，若讓戰爭中的烏克蘭加入，北約將直接和俄羅斯開戰。

▲拜登與澤倫斯基出席北約峰會。（圖／達志影像／美聯社）

對此，華府智庫外交關係協會雜誌《外交》7日曾發表一篇評論，題為「不要讓烏克蘭加入北約」，內容談到，加入北約意味著盟國承諾為彼此戰鬥和犧牲，所以北約成員在整個後冷戰時期都避免將聯盟擴大到近期面臨被攻擊風險的國家。

評論指出，北約領導人一直理解，允許烏克蘭加入北約意味著與俄羅斯發生戰爭（包括核戰）的可能性，這也是美國和其他北約成員沒有更深地介入俄烏戰爭的主要原因。若允許烏克蘭加入北約，將導致盟國面臨一個嚴峻的抉擇：要麼與俄羅斯開戰並承擔其毀滅性的後果，要麼退縮而令整個北約的安全保障承諾貶值。

評論呼籲，烏克蘭不應該加入北約，這是拜登應該明確表態的事情，而這次峰會以後，北約領導人們應該認識到這些事實，並關閉向烏克蘭敞開的大門，否則將給美國、歐洲及其他國家帶來嚴重後果。