watchOS 10將有全新設計！蘋果採訪曝：將更「一目了然」

▲WatchOS 10。（圖／9to5mac）

記者陳俐穎／綜合報導

對於 Apple Watch 用戶來說，今年的 watchOS 10 升級包含重大變化，包括重新設計的App、小工具等。在外媒 Tom's Guide 的一次新採訪中，蘋果深入探討了這些新功能。

蘋果全球產品營銷團隊成員 Eric Charles 表示，watchOS 10 的目標是讓用戶在抬起手腕時可以「一目了然」獲得比以往更多的訊息。其中一部分來自蘋果針對 Apple Watch 內置 App 的新設計方案。

他也表示，目前確實傾向於使用整個螢幕來為顯示內容製造更多位置，例如天氣 App 就可以得到很好的呈現，可以看到 AQI、風速、最新的數據，不需要深入研究 App 操作方式，就可以一眼取得所需資訊。

但正如 Tom's Guide 編輯 Kate Kozuach 指出的那樣，watchOS 10 的這些變化給熟悉舊式 Apple Watch 應用和導航的 Apple Watch 用戶帶來了潛在的麻煩。不過，蘋果相信用戶會很快適應這些變化。

Eric Charles表示，他認為用戶應該會很容易習慣新的變化，特別是對於控制中心等簡單的操作改變，他也提到，除控制中心之外，側面按鈕的改變也很容易習慣。也可能預示著 watchOS 10 的設計可能著墨於這兩個部分。