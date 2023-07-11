九九峰可愛動物園區成立野生動物急救站　打造動物放射治療中心

▲南投縣公私協力於九九峰可愛動物園區設置野生動物救護站。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府與九九峰可愛世界動物園共同推動建置南投縣野生動物急救站，月前正式開幕，期望強化南投縣野生動物救援能量。



副縣長王瑞德與該園區董事長游家富於6月3日簽署合作意向書，包括縣議員簡賜勝、李洲忠，草屯鎮長簡景賢、鎮民代表會主席陳文忠、南投林區管理處課長林國彰、中台科大醫學影像放射科副教授陳信雄及各界代表都到場共襄盛舉，並一同為動物急救站揭牌；當天早上園區內誤闖進的一隻松雀鷹，成為醫療站開幕後的第一位嬌客，經醫療站人員的觀察與救治，確認沒有問題後，即由王瑞德與游家富親手放飛回到大自然中，別具意義。

縣府農業處表示，以往全縣保育類野生動物有受傷情形，都後送至集集鎮特有生物保育研究中心的野生動物急救站，路途遙遠；加上近幾年來野生動物救傷案日增，九九峰可愛世界動物園成立野生動物救護站，除提供烏溪軸線的野生動物醫療服務，相信更能提升野生動物復原的機會。

游家富說，從開始籌設動物園到今年剛好10年，相當感謝所有曾經幫助園區建置的朋友和單位，也很樂意協助所有與動物相關的措施和做法；目前也在中台科大協助下，正興建全台第一座動物放射治療中心，希望從教育做起、繼續努力打造全台最美麗、最乾淨舒適的動物園區，以及更完善的動物救援醫療環境。





王瑞德表示，野生動物是自然生態中最寶貴的資產，除休閒觀賞、食物鏈的角色更具有維護生物基因多樣性的功能，感謝九九峰可愛動物園的配合、善盡企業社會責任，相信這次合作會是公私部門協力推動野生動物保育典範，也期許九九峰可愛動物園能成為未來學校戶外教學的參訪景點，寓教於樂，讓更多人認識親自動物，與大自然共存。



