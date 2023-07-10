喜宴辦桌菜「超下飯」　為什麼很少附白飯？釣出鄉民專業解答

▲近日北科大學生到熱炒店用餐引發爭議，意外讓「白飯」成了討論焦點。（圖／CFP）

記者陳致平／台北報導

近日北科大一群學生到熱炒店用餐，因大學生不滿店家免費白飯不夠吃，一行人「沒吃飽」怒刷1星評價，網路上也引發一連串有關於白飯和菜色的討論，有網友在PTT上發問，「為什麼宴會桌菜都不給白飯呢？」

一名網友在PTT八卦版發文，好奇問道「從小吃到大宴會桌菜都不給白飯的，明明有些菜餚湯汁超下飯，但是不給白飯，都是直接吃菜，但只吃菜不配飯，不是很鹹、很傷身嗎？」

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對此，網友疑惑問道，「台菜二世祖有回答過這類問題嗎，有沒有宴會、喜宴那種聚餐都不給白飯的八卦？」問題拋出後引起熱烈回響。

▲有網友好奇為什麼婚宴菜上很少提供白飯。（示意圖／記者姜國輝攝）

大部分的網友一面倒認為，「誰跟你吃白飯，白飯上婚桌能看嗎？感覺就不尊重啊」、「你包6600去吃白飯」、「吃菜齁！是多窮要擺白飯出來」、「 你吃白飯，後面的菜都不用吃了」。

但也有人點出，其實喜宴桌菜會有飯類的品項，讓食量比較大的賓客也能吃飽，「有些有油飯，有些有炒飯」，「有紅蟳米糕啊，誰在吃白飯」，此外，也有在婚宴會館工作過的網友建議，如果想吃白飯可以告訴服務生，餐廳通常會準備。