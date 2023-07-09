女童被蛇咬！奶奶「放蜘蛛咬腳」毒功失敗　她滿嘴血發高燒送醫

▲蛇示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者鄒鎮宇／綜合報導

大陸福建泉州永春縣蘇坑鎮一名9歲小女孩被蛇咬傷，但奶奶確判斷是傷口是蜈蚣所致，因此抓起蜘蛛放到傷口上，想「以毒攻毒」，卻因此讓女孩的傷口腫脹、口腔嚴重出血，最終送醫治療才好轉。

據《東南早報》報導，女童1日晚上被不知名物體咬傷腳背，痛得跟奶奶求救。此時，奶奶判斷傷口不是兩個洞，推測是蜈蚣咬傷，用水清洗傷口後就跟據傳言「蜘蛛會吸蜈蚣毒」的方式，將蜘蛛放在女童的傷口上，導致女童的腳又被蜘蛛咬了一口，等於以毒攻毒失敗，反而是毒上加毒。

▲女童奶奶將蜘蛛放到女童的腳上。（圖／翻攝微博）



隔日，女童的傷勢沒有好轉，口腔內還嚴重出血，嚇得女童家人立刻將其帶去醫院，「當時孩子已經發燒了，腳腫得很大，醫生開了消炎藥，我們就回家了」，然而女童並未因此康復，直到女童說踩到軟軟的東西，家屬才確定是被蛇咬，因此再帶女童到醫院治療。

女童家屬表示，女童到醫院時腳已腫得非常厲害，且皮下有瘀血，口腔內的牙齦、嘴唇都出血。對此，醫院檢查後發現，女童的傷口不只有蛇毒，還有蜘蛛毒，因此立刻對傷口清創、上藥，並檢查肝功能及血液指數，所幸女童臟器沒有受損。