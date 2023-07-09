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飢餓三十「翻轉市集」　逾30愛心品牌設攤翻轉兒童危「飢」

▲台灣世界展望會8-9日，在新光三越台南新天地西門廣場舉辦「翻轉市集」，連續兩天逾30個愛心品牌設攤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台灣世界展望會8-9日，在新光三越台南新天地西門廣場舉辦「翻轉市集」，連續兩天逾30個愛心品牌設攤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

飢餓三十人道救援行動在今年邁入第34屆，為了讓更多民眾關注全球糧食危機與飢餓兒童需求，台灣世界展望會8-9日，在新光三越台南新天地西門廣場舉辦「翻轉市集」，連續兩天逾30個愛心品牌設攤，吸引路過民眾停下腳步，以實際行動響應飢餓三十，一起翻轉兒童危「飢」。

「翻轉市集」中，民眾在台灣世界展望會攤位響應飢餓三十捐款200元即可轉扭蛋乙次，內容物皆為現場愛心品牌攤位提供的精美禮品或餐食，愛心品牌攤位亦將提撥一半的場地租金投入飢餓三十「一日生命糧募集行動」；餐食類品牌攤位更以「愛的半分飽」的概念，邀請民眾購買半份餐食，同時捐出購買另外半份餐食的消費金額化為遠方兒童的救命糧，一起用一份完整的愛，讓飢餓兒童也能夠有享用食物的幸福感受。

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▲台灣世界展望會8-9日，在新光三越台南新天地西門廣場舉辦「翻轉市集」，連續兩天逾30個愛心品牌設攤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「吃一半、捐一半」的概念吸引許多民眾佇足消費。李小姐在學生時期曾經參與飢餓三十體驗行動，非常認同飢餓三十的救援意義，這次在逛市集的時候發現是展望會的「翻轉市集」活動，除了捐款響應以外，還特地打電話邀約曾經一起體驗飢餓的同學來響應。沈小姐帶著2個孩子逛市集，孩子受到捐款轉扭蛋活動吸引，在展望會人員的解說後，讓他們知道轉扭蛋不只是好玩，而是可以讓遠方的飢餓兒童獲得救命的糧食，紛紛向媽媽表示要捐出零用錢來幫助飢餓的小孩。

▲台灣世界展望會8-9日，在新光三越台南新天地西門廣場舉辦「翻轉市集」，連續兩天逾30個愛心品牌設攤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台灣世界展望會感謝小火柴市集、新光三越台南新天地、國際崇她台南社協辦及贊助活動，亦感謝所有參與的愛心品牌攤位，包括：樂搞雞蛋糕、Pizza Ernie’s爾尼披薩、菓也烘焙、日日好物製造所、Aimee可麗露烘焙、樂嗚TheWoof、一起Companio Bakery、潔甜點JIE’S MERINGUE、虎抱糖泰式奶茶、AU Dessert生活甜點、富美桂、DoaMa．手作、Dragon剪紙、小毛頭手作、李阿嬤灶咖、怪獸嚶嚶手作烘焙、燒蛋朝食、TFN Store、禾寮手作歐式甜點、花．心意、豆堡包、LINGRUNG、辛媽童樂趣、Niya幸福手作、晴空手工皂、重生、N & B織貼心手作、津滿坊、K.com美甲室、Ivy蠶絲蠟線手作坊、摩艾的冒險石光、To you似顏繪、手手思心、A Chial.studio、珠羚愛作、香菇菇手作、陳記蜜汁豬、謀某手創工作室等。

▲台灣世界展望會8-9日，在新光三越台南新天地西門廣場舉辦「翻轉市集」，連續兩天逾30個愛心品牌設攤。（圖／記者林悅翻攝，下同）

後疫情時代，在氣候危機、戰火衝突、疫情、通膨的影響下，導致糧食歉收、糧價上漲，食物取得越來越困難，全球約有8.28億人正處於飢餓中，越來越多兒童營養不良，甚至落入家暴、失學、成為童工或童婚的困境。

台灣世界展望會南區辦事處林惠君區處長表示，目前全球正陷入近代史上最嚴重的糧食危機，對無法為自己發聲的飢餓兒童而言，更是一場沉默無聲的災難，非常需要更多民眾關注、投入救援！第34屆飢餓三十「翻轉危飢，救要現在-RESCUE NOW！」邀請社會大眾以每人100元、認捐一個飢餓兒童的一日生命糧，為身處危難的飢餓兒童與家庭提供生存的希望，救援專線：(06)208-0378。

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