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小孩遊戲區骨折　家長控嘉義飯店管理失當、推託卸責

A小姐的小孩於嘉楠風華酒店兒童遊戲區遊玩，疑遭踩踏造成脛骨骨折。（讀者提供）

▲A小姐的小孩於嘉楠風華酒店兒童遊戲區遊玩，疑遭踩踏造成脛骨骨折。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

本刊接獲民眾投訴，指今年農曆春節期間，攜家帶眷入住開幕不久的嘉義市嘉楠風華酒店。但小孩進入飯店付費遊戲區玩耍後，疑似遭一名較年長的孩子碰撞，導致脛骨骨折。家長指控，飯店疏於管理，雖將遊戲區門票退款，並聲稱會協助申請保險，但後續就開始推拖，連談理賠都毫無誠意，憤而提告。飯店則回覆，已盡力協助客人處理保險事宜，因已進入司法程序，不做回應。

家長A小姐指控，他們一家人在今年1月23日，住宿嘉楠風華酒店2天。隔天24日上午，年僅3歲的小孩前往飯店附設的收費兒童遊戲區玩耍，卻在玩彈跳床時，疑似被一名較年長的孩童撞傷。當下孩子不停嚎哭，目視檢查也看不到瘀血、紅腫等外傷，加上對造堅稱沒有身體上碰撞，家長也不在現場，只好先帶孩子回房間休息。但當晚就發現小孩無法站立、行走，才趕緊去急診。

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A小姐的小孩（紅圈處）於10點8分進入遊樂設施。（讀者提供）

▲A小姐的小孩（紅圈處）於10點8分進入遊樂設施。

A小姐表示，醫師判斷，小孩是遭外力壓迫造成脛骨骨裂，於是立刻跟飯店反映，欲追究責任。直到25日上午，一位客服主管出面，竟質疑他們為何晚上才就醫，且聲稱看監視器畫面時，未在彈跳床看到傷者，小孩可能不是在該處受傷；還稱小孩在遊戲過程中受傷很正常，反過來質疑家長沒有照顧好孩子。後來飯店強調有保險，會進行理賠，並將門票退費。

疑似與A小姐的孩子碰撞的孩童（紅圈處）隨之進入遊樂設施。（讀者提供）

▲疑似與A小姐的孩子碰撞的孩童（紅圈處）隨之進入遊樂設施。

A小姐指控，孩子（左邊紅圈處）受傷後，有飯店工作人員（右邊紅圈處）經過，未上前關心。（讀者提供）

▲A小姐指控，孩子（左邊紅圈處）受傷後，有飯店工作人員（右邊紅圈處）經過，未上前關心。

A小姐說，根據監視器畫面顯示，孩子於當天上午10點8分進入彈跳床後，疑似造成骨折意外的孩童也跟著進入，緊接著一分鐘內，小孩就嚎啕大哭，後來由在現場的父親抱離。期間，工作人員曾經3度路過該遊戲設施，但完全沒有上前關心，當她提到要請對造孩童的家長出面釐清時，飯店僅稱客人資料有個資問題，不能透漏，一切程序都合法，根本是推託、卸責。

父親將受傷的小孩抱離遊戲區。（讀者提供）

▲父親將受傷的小孩抱離遊戲區。

A小姐表示，由於飯店對管理疏失不願正面回覆，她只能向主管機關嘉義市政府申訴，也向消保官求助；但保險公司提出的理賠金額毫無誠意，更與飯店互踢皮球，期間甚至要她親自到嘉義商談，令人困擾。她選擇委請新北市府召開協調會，保險業務雖有出席，但態度依舊強硬。她忍無可忍，於6月底對飯店提告業務過失傷害。

A小姐出示對話截圖，認為飯店無誠意理賠，與保險公司互踢皮球。（讀者提供）

▲▼A小姐出示對話截圖，認為飯店無誠意理賠，與保險公司互踢皮球。

A小姐出示對話截圖，認為飯店無誠意理賠，與保險公司互踢皮球。（讀者提供）

▲▼A小姐出示對話截圖，認為飯店無誠意理賠，與保險公司互踢皮球。

A小姐出示對話截圖，認為飯店無誠意理賠，與保險公司互踢皮球。（讀者提供）

對此，嘉楠風華酒店表示，孩童受傷後，他們已努力協助後續理賠事宜，但家長不領情，不斷向各單位申訴、爆料，恐有毀損商譽之虞，飯店亦選擇不追究。目前家長既已提告，就靜待司法調查結果，不再回應。Ａ小姐則表示，飯店推卸責任、態度不佳，現在又片面指控她抹黑，她無法接受，只能期待司法能還公道。

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