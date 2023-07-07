李玟離世2高顏值繼女傳註銷IG　全面神隱

記者黃翊婷／綜合報導

李玟2日在家中輕生，經過3天搶救，仍在5日離世，享年48歲。加拿大富商丈夫Bruce（樂裕民）已趕回香港見她最後一面，但有網友發現，2名繼女Rachel、Sarah似乎已經註銷IG帳號，全面神隱。

▲李玟（右2）曾在網路上曬出一家4口的合照。（圖／翻攝自李玟臉書）

李玟的丈夫Bruce得知噩耗後已趕回香港，並在6日以家人身分發出訃文，他表示，「我們謹以萬分悲痛和不捨的心情通告：經過與抑鬱症的長期鬥爭，李玟CoCo於2023年7月5日離世，享年48歲，全部家人陪伴在側。」還感性稱呼她為「一位關心年輕一代的導師，摯愛的妻子、深受愛戴的朋友及親愛的家庭成員」，至於葬禮的細節，將在討論之後另行公布。

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然而，有網友發現，李玟離世後2名繼女Rachel、Sarah都沒有發聲，於是順著李玟過去的IG貼文找到標記帳號，沒想到2人似乎都已經沒有在使用該帳號，1個已經換成1名男子在使用，另1個則無法瀏覽。不過，相關消息仍有待進一步確認。

▲李玟與丈夫驚傳婚變，但她生前一直沒有正面回應。（圖／翻攝自李玟微博）

此外，Bruce曾被傳和年輕女子關係曖昧，導致婚姻瀕臨破裂，2名繼女卻不願站在李玟這邊，一度引起各界熱議。李玟今年2月間曾在微博發文表示，「愛情走到這裡，一個詞：tragic（悲劇）！」被認為可能是在暗指婚姻真的出狀況，但她生前對於婚變輿論一直沒有給出正面回應。

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