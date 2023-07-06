求復合被拒…她嗆外流前女友「自慰片」：副本製作中！下場G了

▲求復合被拒絕，她嗆外流前女友自慰片，下場遭判拘役40天。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／苗栗報導

苗栗縣一名林姓女子不滿陳姓前女友拒絕復合，竟傳訊息恐嚇要外流對方的自慰影片，還嗆聲「別逼我曝光妳」，令對方忍不住報案，全案由澎湖憲兵隊移送偵辦。苗栗地院審理後，依照恐嚇危害安全罪，將林女判處拘役40日，得易科罰金4萬元，可上訴。

根據檢方調查，27歲林女與陳女為前伴侶關係，林女因向陳女要求復合被拒，竟於2022年8月22日傳訊息恫嚇陳女，「明天我若沒有看到妳的回應跟錢，自X影片先來一段，叫X收好喔，很精彩」、「您的副本正在製作中」、「請獨立自主喔，時間拖越久，我玩的東西越多」、「是妳作賤妳自己再來酸我別逼我曝光妳」等。

陳女見到訊息後心生恐懼決定報案，全案由澎湖憲兵隊移送偵辦。林女坦承有傳訊息給陳女，但辯稱，「我並沒有陳女的自慰影片，只是情緒失控要陳女出來面對我，陳女有跟我說過她曾經拍過性愛照片」，檢方偵結後，依恐嚇罪嫌將她起訴。

苗栗地方法院勘驗各項事證認為，林女與陳女有感情糾紛，未能控制自己情緒，而犯下恐嚇犯行，所為確實不妥，審酌她犯後坦承犯行，未與陳女達成和解，最後依照恐嚇危害安全罪，判處她拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。