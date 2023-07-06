台南登革熱破200例！屏東爆6年首見本土　疾管署今成立應變工作小組

▲疾管署副署長曾淑慧。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年登革熱疫情拉警報，屏東縣今天確認6年首例本土個案，台南市病例則已經突破200例，縣市級指揮中心一級開設，疾病管制署副署長曾淑慧表示，今（6）日起成立登革熱應變工作小組，由中央協助各地方進行風險評估，強化防治作為。

曾淑慧公布，今日國內又一口氣新增16例本土登革熱病例，其中13例台南、2例高雄，1例屏東；今年6月中旬出現首例登革熱本土病例不到一個月，累積本土病例已經來到226例，其中台南203例、高雄7例、雲林15例、屏東1例。

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疾管署表示，目前登革熱疫情以台南最為嚴峻，特別是仁德區與東區已經列為熱區，台南市其他個案大多與這兩區交界發生群聚相關，高雄市新增病例也都與有台南市群聚活動史；另一方面，雲林縣古坑鄉群聚病例檢出登革病毒第一型，惟病毒基因定序結果與台南市不同，以個案發病日、活動地及環境研判，病例於當地感染風險為高。

至於屏東個案是六年來首見本土，個案本身則有雲林的活動史。曾淑慧指出，雲林縣主要病媒蚊是白線斑蚊，加上人口密集狀況較低，應該疫情可慢慢控制，只是該地老年人口多，要多注意重症發生，也召開專家會議進行案例討論。至於屏東當地和台南、高雄一樣，主要病媒蚊是風險較高的埃及斑蚊，需要特別注意。

台南市長黃偉哲昨天宣布將疫情指揮中心提高到最高等級的1級開設，全力防堵疫情擴散。曾淑慧表示，行政院例行有重要蚊媒傳染病防治聯繫會議，平常無疫情時兩個月開一次，本土疫情發生後開會頻率則改為一個月一次，針對台南，今天起也成立登革熱應變工作小組，由中央協助各地方進行風險評估，強化防治作為。

曾淑慧坦言，因為近期降雨多，天氣也比較炎熱，國家蚊媒中心進行誘卵桶指數調查發現南高屏地區確實有升高趨勢，目前快篩陽即確診僅有台南市2熱點實施，其他地區則還是會在快篩陽之後進行檢驗確認，主要是想要釐清當地流行病毒型別，不過她強調，各地只要發現快篩陽性個案，就會進行防治措施介入。