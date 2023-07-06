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酸賴清德「嘴說反核身體誠實」　國民黨嗆：要用核電就光明正大

▲國民黨今日召開「台灣憂缺電 民進黨欠電」記者會，痛批民進黨錯誤的能源政策讓台灣陷入缺電危機。（圖／國民黨提供）

▲國民黨今日召開「台灣憂缺電 民進黨欠電」記者會，痛批民進黨錯誤的能源政策讓台灣陷入缺電危機。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（6）日召開「台灣憂缺電 民進黨欠電」記者會，痛批民進黨錯誤的能源政策讓台灣陷入缺電危機，傷害經濟與產業發展，民進黨卻仍試圖欺騙民眾掩蓋缺電的事實，儼然是個「欠電的政府」。而民進黨總統參選人賴清德雖表達「反核」立場，實際上卻將本應作為備用電源的核二、核三廠機組，作為調度電源長達18個月，根本是「嘴上說反核，身體很誠實」。

國民黨發言人楊智伃指出，台灣民眾感受到台灣陷入缺電危機，甚至連美國商會白皮書中都直指「台灣政府在決定淘汰核能發電後，雖把未來的能源安全寄託在再生能源的開發上，但進度卻嚴重落後，導致成本提高」，結果行政院副院長鄭文燦昨天卻還說台灣不缺電，為了政黨利益不顧民眾生活，呼籲民進黨正視台灣需要核電作為基載電力的事實。

國民黨台南市立委參選人王家貞則質疑，台南去年重大新聞多是88槍案、爐渣案、議長賄選等醜聞，背後多半涉及光電利益，對農業、漁業和環境也造成傷害。王指出，北門蘆竹溝漁港在被光電板包圍後，氣溫從38度升到43.7度，台南鄉親備感委屈，多次抗爭；台南新吉工業區等處傳出缺電、跳電，供應之電力不足以應付工商業所需，「為了滿足民進黨的非核家園政策，摧毀了台灣電力系統規劃、扭曲台灣電力資源分配，讓台灣人莫名承受苦果。」

國民黨高雄市立委參選人李明璇指控，民進黨錯誤能源政策對高雄有3大傷害。一、民進黨已經使用49年、全台最老的火力機組「高雄大林五號機」，迄今仍沒有辦法除役，被列為緊急備用電力設施，甚至還不需要環評、不需要安檢，完全不公開透明。二、高雄南電北送已久，但大停電時高雄居然最後才復電。三、錯誤的能源政策造成高雄空氣品質持續惡化，為什麼高雄人要用肺替全台灣的人發電？

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人李利貞也質疑，民進黨總統參選人賴清德一心為選票，搬出「核電用來緊急使用」這種不切實際的選舉語言，今早也有媒體報導，本應作為備用電源的核二、核三廠機組，長達18個月做為調度電源，卻沒有納入電業年報。李痛批，賴清德嘴巴說反核，身體很誠實，「要用核電就光明正大去用」。

李利貞表示，侯友宜秉持穩定、安全、減碳三大原則的能源政策，在確保供電穩定、國家能源安全、積極落實減碳符合世界潮流的情況下，核能絕對是能源選項之一，包括核一、核二安全無虞後再啟動，依法延役20年；核三機組明後年到期，需準備延役；核四在經過國際頂尖專家的檢驗評估和標準程序檢驗確保萬無一失後，可以重啟，「有核安就可以有核電，台灣需要穩定的能源配比，民進黨政府如果沒有能力，那就讓侯友宜來做。」

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