　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

上海交大錄取通知書藏「一滴水」　靈感來自校訓

▲▼上海交通大學錄取通知書裡有水，登上熱搜。（圖／翻攝微博）

▲上海交通大學錄取通知書裡有水，登上熱搜。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

「上海交通大學錄取通知書裡有一滴水」6日登上微博熱搜第一。可以發現，所謂的「一滴水」是一個水滴形的裝飾，靈感來自校訓中「飲水思源」的意向。

▲▼上海交通大學錄取通知書裡有水，登上熱搜。（圖／翻攝微博）

▲上海交通大學錄取通知書禮盒及錄取通知書。（圖／翻攝微博）

錄取通知書禮盒正面是交通大學的「紫氣東來門」，禮盒內的錄取通知書，其內封正面由生宣紙包裹，宣紙表面勾勒與錄取書外層禮盒相呼應的「紫氣東來門」線描。錄取通知書內封背面為雙層設計，將外層打開可以在平面上進行立體的展示和保存。

而最受關注的「一滴水」水滴裝飾，靈感來源於校訓中「飲水思源」的意向，在日常生活中桌面擺放時，時刻提醒大家銘記校訓，不忘初心。

▲▼上海交大錄取通知書藏「一滴水」。（圖／翻攝微博）

▲上海交大錄取通知書藏「一滴水」。（圖／翻攝微博）

除了通知書，禮盒內，還包含定製信封、古體漆印、校史刻度尺、月曆與127週年定製書籤盲盒。

書籤是以上海交通大學六字為首，寫有美好寄語贈與2023級新生，分別為「上」善若水、「海」納百川、「交」融薈萃、「通」今博古、「大」展宏圖、「學」以致用。其中，127個稀有款「交大運」定制書簽，將隨機發放給127位全國各地的2023級交大新生。

網友留言表示，「好有創意啊，飲水思源想到了『落其實者思其樹，飲其流者懷其源』好有內涵。」

▲▼上海交通大學錄取通知書。（圖／翻攝微博）

ET快訊
快訊／今年首例本土霍亂！20多歲男上腹絞痛+水便逾15次
快訊／被新執行長偷襲熊抱　啦啦隊正妹最新發聲
快訊／3縣市飆37.9度！　高溫警報範圍曝
爸「打死妻追殺兒」原因曝！　18歲少年全身血求救
快訊／石門驚見浮屍　「下身裸露」
自爆睡過「77位網紅、小模」！　酷炫吐真相
快訊／蕾菈催生中！　老公女兒陪產
炎亞綸確定回不去！　《營業中》鬆口回應
PLG新執行長「突襲熊抱」啦啦隊員！　影片曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

浙江一杯咖啡1.2萬元！店家證實：已經是優惠價

29歲人夫清晨5點衝足療店…疑「馬上風」暴斃！父怒索賠：興奮過度

美陸軍提升戰力　「堤豐」系統未來考慮部署在中國周邊

高盛被指「唱空」陸銀行股　急澄清：只給4家「賣出」評級

台商稱侯友宜九二共識「談的還是不夠」　籲提出更好兩岸論述

上海交大錄取通知書藏「一滴水」　靈感來自校訓

37度！長沙車站用冰塊降溫　旅客驚呆：上次看到是演《甄嬛傳》

同學落水秒跳湖救人！8歲小妹救出同伴後…「體力不支」沉湖底亡

陸管制鎵、鍺出口給葉倫下馬威？　《環時》打臉西方：想多了

陸青年7成有「搭子」　專家：交友多元化的體現

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

李玟40秒告別音檔

李玟患離世享年48歲！　家人悲痛證實

又漲！阿堂鹹粥1碗賣300元　菜單新規定讓饕客無法接受

開車遇行人「繼續嚕」遭罰　網批不長眼...結局竟反轉

洪曉蕾一到西班牙「隔天進加護病房」　前夫曝病情…想帶回台治療被拒！

浙江一杯咖啡1.2萬元！店家證實：已經是優惠價

29歲人夫清晨5點衝足療店…疑「馬上風」暴斃！父怒索賠：興奮過度

美陸軍提升戰力　「堤豐」系統未來考慮部署在中國周邊

高盛被指「唱空」陸銀行股　急澄清：只給4家「賣出」評級

台商稱侯友宜九二共識「談的還是不夠」　籲提出更好兩岸論述

上海交大錄取通知書藏「一滴水」　靈感來自校訓

37度！長沙車站用冰塊降溫　旅客驚呆：上次看到是演《甄嬛傳》

同學落水秒跳湖救人！8歲小妹救出同伴後…「體力不支」沉湖底亡

陸管制鎵、鍺出口給葉倫下馬威？　《環時》打臉西方：想多了

陸青年7成有「搭子」　專家：交友多元化的體現

中國管制鎵鍺出口抗美晶片禁令　台積電：不影響生產

3C通路推暑期優惠　安卓旗艦機「現砍萬元」

【廣編】以台灣布袋戲文化為靈感　電通集團旗下isobar獲坎城首屆遊戲娛樂創意銅獅獎

普天宮捐贈價值300萬救災裝備　無私善舉守護市民

今年首例本土霍亂！20多歲男上腹絞痛+水便逾15次　發病前曾生食海鮮

律師列7年來打炒房政策　嘆：別買不起就抱怨政府沒作為

陳其邁、藍正龍都服國民兵役　國防部預告廢止相關管理運用辦法

爸媽安了！高雄公幼全面延長照顧「每小時最多50元」　1人就開班

領到整條苦瓜！　拉布拉多啃到生無可戀「假動作狂吃」：又苦又餓

桃園→台北通勤！OL苦惱「新房自住還出租」　網給答案：爽度高

驚險！台61休旅車停內車道　2女1男路肩激動拉扯

大陸熱門新聞

女客「沒穿內褲試緊身裙」！隔天退貨遭拒

夏天熱瘋電動車車主！　坐車內全副武裝防曬

「豬景房」一晚要價3萬8！　和豬群一起吃睡

籃球架突砸下…13歲童球場玩耍遭當場爆頭慘死

大裙襬！台泥杭州公亮大樓紀念辜振甫

李玟去世微博熱搜第一　陸粉絲崩潰

花50萬造橋給村民過河　他卻被遭判刑

宏國26名留學生離台　轉往中國大陸就學

偶然拍到怪貓長得像狐狸！動物研究員一查驚呆

美對台軍售「棋子變棄子？」

30萬抖音正妹私密片遭外流！本人認了報警

陸7成年輕人存款不到43萬　存200萬就退休

長沙車站用冰塊降溫　旅客驚呆

秦山核電廠「氚排放」是福島6.5倍？陸駁斥

更多熱門

相關新聞

李玟突離世！忠實粉絲崩潰：快告訴我是假的

李玟突離世！忠實粉絲崩潰：快告訴我是假的

藝人李玟5日晚間傳出離世消息，稍早她的家人在臉書證實她輕生，透露她「7月2日在家中輕生，送院後一直昏迷，經醫院團隊努力搶救及治療，最終於7月5日返魂乏術，與世長辭」，此消息震驚演藝圈，同時也讓所有歌迷措手不及，短短不到30分鐘，「李玟去世」消息即登上熱搜榜，粉絲也紛紛湧入悼念。

「陳建州被指控性騷擾」微博也狂燒！

「陳建州被指控性騷擾」微博也狂燒！

班機備降他處「軍機蔽空」傳言四起 陸網狂問：石家莊怎麼了？

班機備降他處「軍機蔽空」傳言四起 陸網狂問：石家莊怎麼了？

「台灣2景點」登Google熱搜全球前10名！

「台灣2景點」登Google熱搜全球前10名！

全台10大熱搜社區出爐　最牛第一名！屋主轉手96%獲利

全台10大熱搜社區出爐　最牛第一名！屋主轉手96%獲利

關鍵字：

上海交通大學錄取書熱搜一滴水水滴

讀者迴響

熱門新聞

李玟已立好遺囑「財產全留給最愛的她」

李玟搶救過程曝光！洗澡「突流血衝出浴室」

快訊／李玟輕生離世！享年48歲　家人悲痛證實

Toyz還是倒⋯鍾培生狠命揍臉取勝

獨／李玟半年前罹患乳癌！　獨自動刀抗癌「老公卻在外旅遊」

李玟富商老公傳3度偷吃　他爆消失好幾天

曾答應女兒報仇　母指名藝術家：該受死了

小哥哥先噴血　孫生獲勝感言超嗆

Toyz宣布：「中焙生乳紅茶」限時全台免費

小S深夜哭了：我真的好難過！

謝姓藝術家被控性侵後神隱⋯臉書被灌爆

獨／李玟「原本7月要離婚」　好友痛揭心碎內幕：她太愛了！

李玟發飆嗆陸綜卻遭報復！網湧入節目組

曾找100兄弟保護李玟！黃立成心痛發文

李玟6億婚禮「踩爛玻璃」儀式

更多

最夯影音

更多
李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大

李玟40秒告別音檔「我再努力努力」　她曾為歌迷落淚：我們一起長大
不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

不想上班？用P圖搞定　AI繪製病照無破綻成功

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

李玟曾同台蔡依林飆《怪美的》　兩大天后尬舞成追憶...

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

酷炫遭星宣指控後首露面　氣喊沒偷拍：後悔當初幫她

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

山頂驚見「詭異比例2巨人」　目擊者：在稜線上快速移動

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面