上海交大錄取通知書藏「一滴水」　靈感來自校訓

▲上海交通大學錄取通知書裡有水，登上熱搜。（圖／翻攝微博）

實習記者高語璠／綜合報導

「上海交通大學錄取通知書裡有一滴水」6日登上微博熱搜第一。可以發現，所謂的「一滴水」是一個水滴形的裝飾，靈感來自校訓中「飲水思源」的意向。

▲上海交通大學錄取通知書禮盒及錄取通知書。（圖／翻攝微博）

錄取通知書禮盒正面是交通大學的「紫氣東來門」，禮盒內的錄取通知書，其內封正面由生宣紙包裹，宣紙表面勾勒與錄取書外層禮盒相呼應的「紫氣東來門」線描。錄取通知書內封背面為雙層設計，將外層打開可以在平面上進行立體的展示和保存。

而最受關注的「一滴水」水滴裝飾，靈感來源於校訓中「飲水思源」的意向，在日常生活中桌面擺放時，時刻提醒大家銘記校訓，不忘初心。

▲上海交大錄取通知書藏「一滴水」。（圖／翻攝微博）

除了通知書，禮盒內，還包含定製信封、古體漆印、校史刻度尺、月曆與127週年定製書籤盲盒。

書籤是以上海交通大學六字為首，寫有美好寄語贈與2023級新生，分別為「上」善若水、「海」納百川、「交」融薈萃、「通」今博古、「大」展宏圖、「學」以致用。其中，127個稀有款「交大運」定制書簽，將隨機發放給127位全國各地的2023級交大新生。

網友留言表示，「好有創意啊，飲水思源想到了『落其實者思其樹，飲其流者懷其源』好有內涵。」