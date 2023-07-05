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台中教育界蘭大弼　常春藤闕思嘉教學23年薪水幾乎全捐

▲▼常春藤國際學校總監闕思嘉，教學23年，以「領袖教育」為教學宗旨，薪水幾乎全捐出，被視為是台中教育界的蘭大弼。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

▲常春藤國際學校總監闕思嘉，以「領袖教育」為教學宗旨，薪水幾乎全捐出，被視為是台中教育界的蘭大弼。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

來自美國紐約、奉獻台灣教育23年的台中市常春藤國際學校總監闕思嘉（Dr. John Cheska），雖已80歲每天仍能看到他在課堂和學校身影，不但住校，天天工作，薪水的8成全捐助國內外急難的貧苦家庭，因為他也是出身貧困，所以懂得分享，這理念也落實在教學上，因此以「領袖教育」為主旨，培養社會菁英，闕思嘉早把台灣當成自己的家，光熱照耀每個學生，被視為是台中教育界的蘭大弼。

▲▼常春藤國際學校總監闕思嘉，教學23年，以「領袖教育」為教學宗旨，薪水幾乎全捐出，被視為是台中教育界的蘭大弼。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

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闕思嘉出生於紐約貧困家庭，為了能上學，只得努力讀書，一路讀來，全是拿獎學金，就學期間，是橄欖球和網球校隊，獲獎無數，是當時媒體寵兒，後來取得體育和教育雙博士學位後，開始教育生涯，曾在貝魯特、日本創校過，作育英才40多年，有23年是在台灣度過。

▲▼常春藤國際學校總監闕思嘉，教學23年，以「領袖教育」為教學宗旨，薪水幾乎全捐出，被視為是台中教育界的蘭大弼。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

闕思嘉在台灣教書時發現，台灣有些家庭早早就把小孩送出國，於是他興起不如將美式教育帶進來的念頭，讓台灣小孩不用當小小留學生，也能學習美式教育，如果出國深造，在台學分還能得到國外學校認可。

他重視學生獨立思考，鼓勵勇於發表意見，教室裡都是10名至15名學生的「哈尼克斯圓桌」，每個學生都是主角，師生之間開放式討論，老師不但是教育者，更多的是陪伴，幾乎天天陪著，因為老師和學生都住校。

除了念書，還鼓勵學生學習法語、日語和西班牙語等二語言，周六要外出社區服務，養老院、火車站街友聚集處、海邊淨漢等，都有學生身影，假日還要參加社團如高爾夫球、柔道等，擊劍國家代表隊、競技疊杯世界錦標賽等比賽，都有學生摘金，「基本上是不能讓老師、學生有休息時間」，闕思嘉笑著說。

高齡80、滿頭白髮的闕思嘉每天仍在校園內巡視，他決定這一輩子都要貢獻給台灣教育，希望培養出更多社會的菁英，不但為台灣所用，更為世界所用。

蘭大弼（David Landsborough Ⅳ）1914年出生於台灣彰化醫館（今彰化基督教醫院），因此，他先學會台語，英語是後來才學的，長大後回到英國學醫，二次大戰曾在大陸行醫過，1952年獲聘到台灣擔任彰化基督教醫院院長，直到2010過世，曾獲第6屆醫療奉獻獎（1996年），三等（紫色大綬）景星勳章（1996年），一等功績獎章（2008年）。

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