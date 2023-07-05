男童恐植皮！「Hero Watch」道歉承諾賠償...保險金額曝光

▲「HEROWATCH」手錶自然導致10歲男童燒燙傷，消保官已協助消費者提出消費申訴，業者則承諾願拿出最大誠意賠償。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

新北市土城區上月底發生智慧型手錶自燃案，還導致10歲男童雙手燒燙傷、恐需植皮，而新北市政府消保著手調查，確認該手錶為主打兒童市場的「HEROWATCH」，消保官協助受理消費申訴後，前往汐止區對製造商「關於時間科技股份有限公司」展開行政調查，業者說明手錶起火之可能原因，並表示願拿出最大誠意與受害者協商賠償方案。

消保官表示，爆炸的兒童智慧手錶為時間科技於2020年出貨之「HEROWATCH」第1代產品，其電池採取可拆卸之設計，電力較強但防水性較不足，因鋰電池遇水恐有膨脹變形之疑慮，故該公司於2020年8月間通知購買第1代手錶之消費者可免費獲取防水性較佳之新版電池，本案為目前發生自燃之唯一個案，據照片可看出該手錶係使用舊電池，研判是手錶因大雨滲水而導致電池自燃。

業者接受調查表示，第1代手錶已於2021年停止販售，目前各商店販售之第2代至第4代之「HEROWATCH」採取不可拆卸電池之設計，故防水性大為改善，雖已無電池自燃之疑慮。

業者也表示，如果消費者仍不放心，可寄回商品由該公司協助免費檢測。至於使用第1代手錶之消費者，仍可通知業者免費寄送新款電池，切勿繼續使用舊款電池，以確保使用安全無虞。

消保官已協助本案消費者提出消費申訴，業者表示對本案男童因使用第1代手錶而受傷感到非常沈痛，該公司產品皆有投保產品責任險，最高2000萬元，業者願拿出最大誠意賠償受傷男童，並於公司網頁及臉書粉絲團公告公司確保產品安全之免費檢測方案。

消保官提醒，使用無防水功能之鋰電池電子商品，應避免接觸雨水，如電池有膨脹或過熱情形，應立即更換，以避免爆炸或自燃。另一方面，業者銷售之電子商品如使用鋰電池而有電池自燃之風險，應於明顯處為警告標示及緊急處理危險之方法，否則業者應依消保法第7條第3項規定而對受害者應負無過失之損害賠償責任。

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