英退伍軍人挑戰「孤岩生活60天」　30天就失敗急call海警隊救援

▲ 英退伍陸軍Chris挑戰孤岩生活60天失敗，30天就尋求救援。（圖／擷取自rockallexped.com）

圖文／CTWANT

一個月前，英國一名53歲的教師兼退伍軍人登陸了羅科爾島（Rockall），並試圖在這座孤立海岩上生存60天，以打破前人45天的紀錄，沒想到由於天氣狀況迅速惡化，大浪還差點將他捲走，雖然才度過30天，但他不得不尋求海警隊的幫助。在呼救當天的下午，他也在推特上發文報了平安。

根據《衛報》（The Guardian）的報導，羅科爾島（Rockall）是一處位於北大西洋、愛爾蘭西北方的孤立花崗岩小島，它無人居住亦不適合人居住，儘管如此，仍有探險隊不斷嘗試在該小島上生存。53歲的克里斯（Chris “Cam” Cameron）是羅科爾探險隊的隊長，十分渴望在羅科爾島上獨自生活60天，於是他在5月30日登陸該島，並開始他的挑戰。

克里斯每天會在推特「Rockall2023」更新近況，包含純文字、照片、影片等等，但因天氣狀況變得惡劣，他的許多裝備都被摧毀，甚至自己也差點被浪捲走，只好趕緊求救，而英國海岸警衛隊在6月28日上午約9時接收到求救信號，便派出直升機協助救援。

報導指出，由於克里斯長期暴露在惡劣的環境下，作為預防措施，他已被送至西部群島醫院接受觀察。克里斯的家人對他的勇敢感到自豪，也歡迎他再次回到家，但希望克里斯未來可以選擇風險更小的冒險 。

延伸閱讀

▸ 10大「吃電兇手」出爐！耗電度數一手掌握：2家電「最邪惡」

▸ 建商千金嫁鮮肉搬運工⋯醒來驚見「旁邊躺陌生男」 掏尪口袋心碎懂了

▸ 蔡徐坤「火車便當」私密照瘋傳…本人怒報警 律師揭3關鍵：這招高明