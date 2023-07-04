今年登革熱燒！專家揭「防蚊防曬有先後」 　順序錯效果差很大

記者洪巧藍／台北報導

今年登革熱疫情燒，6月中旬出現首例本土病例以來，至今已經累計173例本土，創下7年新高，分布台南、高雄、雲林3縣市。國衛院國家蚊媒中心首席防疫顧問陳錦生今（4）日提醒，防蚊液應使用含有敵必（DEET）等有效成分，而現在天氣炎熱，防蚊防曬必須兼顧，他也提醒，應該先擦防曬乳，乾了之後再擦防蚊液，順序如果不對，防蚊效果恐受干擾。

▲疾管署建議先擦防晒乳再噴防蚊液。（圖／疾管署提供）

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疾病管制署監測顯示，目前登革熱疫情以台南最為嚴峻，特別是仁德區與東區已經列為熱區，台南市其他個案大多與這兩區交界發生群聚相關，高雄市新增病例也都與有台南市群聚活動史；另一方面，雲林縣古坑鄉群聚病例檢出登革病毒第一型，惟病毒基因定序結果與臺南市不同，以個案發病日、活動地及環境研判，病例於當地感染風險為高。

▲國衛院國家蚊媒中心首席防疫顧問陳錦生說明防治登革熱病媒蚊。（圖／疾管署提供）

國衛院國家蚊媒中心首席防疫顧問陳錦生今日出席疾管署疫情記者會進行登革熱衛教，他表示，登革熱病媒蚊有埃及斑蚊與白線斑蚊兩種，前者比較喜歡棲息於室內人工容器或者人為造成積水的地方，後者比較喜歡棲息於室外。

陳錦生也提到，孑孓最喜歡的地點，包含水桶、水盆、盆栽底座等，水溝也是一個新的地點，而斑蚊的卵生命力強，耐旱達3個月，遇水就會孵化，而且雌蚊會把卵產在容器內壁接近水面處，所以除了倒積水，還要把容器刷洗乾淨。

目前政府機關核可含DEET、Picaridin或IR-3535等有效成分防蚊藥劑，陳錦生也提到，以前常會說天然的尚好，但是在2015年台南登革熱大流行時，實證顯示仍然是敵必（DEET）最好，香茅油、檸檬桉精油僅稍微有效，樟腦油則完全無效。

▲登革熱病媒蚊。（圖／疾管署提供）

陳錦生也提到，夏季要兼顧防蚊與防曬，應該要先塗防曬產品，等皮膚吸收之後，再擦防蚊液。他解釋，防蚊液效果主要是靠蚊子不喜歡的味道，若是先噴防蚊液，再用防曬，防曬味道就會蓋過去防蚊液的味道，干擾其效果。

疾管署副署長曾淑慧提醒，民眾如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並告知醫師旅遊活動史，也請醫師落實詢問TOCC，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷及早通報，並請留意就診病患是否出現登革熱警示徵象，包括腹部疼痛及壓痛、持續性嘔吐、黏膜出血、嗜睡及躁動不安等，給予妥適醫療處置。

▲疾管署提供多項防蚊措施。（圖／疾管署提供）