　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高中被霸凌　私訊炎亞綸竟「收到超暖回覆」感動炸！網：我也收過

▲炎亞綸今天發行《地質學家》。（圖／翻攝自Instagram／aayan1120）

▲炎亞綸鼓勵原PO誠實面對自己。（圖／翻攝自Instagram／aayan1120）

記者施怡妏／綜合報導

炎亞綸爆出性醜聞事件，形象大受損，慘丟失節目、代言、商演，就有一名網友分享，高中時因為性向被同學霸凌，傳訊息跟炎亞綸訴苦，結果對方不僅讀了訊息還回覆，鼓勵原PO接納自己，誠實面對自己，至今仍對炎亞綸當時的舉動很感動，貼文一出，有網友透露，也曾經收過炎亞綸的訊息，「他真的很暖」。

一名網友在Dcard發文，「高中時被同學霸凌，炎亞綸幫了我」，自認為要好的同學傳訊息問他是不是喜歡男生，他大方承認，沒想到隔天到學校，一如往常跟對方打招呼時，卻被吼「媽的你是GAY欸，不要碰我」，他很難過也很生氣，「那天是我人生中最黑暗的一天，為什麼你要在那麼多人面前公開我的性向，我做錯了什麼」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回到家後，他蹲在房間地上哭，「真的很痛苦」，從那天開始，同學不斷地言語霸凌，還把他踢出班群，用各種方式攻擊，「但是班上沒有一個人伸出援手」。原PO覺得丟臉，不敢跟家人說，也不知道可以跟誰訴說，「那時的我真的很無助」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲炎亞綸暖心回覆。（圖／翻攝自Dcard）

於是他私訊炎亞綸，沒想到居然收到回覆，「如果你真的喜歡男生就誠實面對自己，人生裡你最常相處的不是情人，不是家人，不是朋友，而是你自己，如果你不能誠實面對自己，誰能認識真正的你，又怎麼能讓你看見誠實的他們？相信我，誠實面對自己，所有的問題都會迎刃而解，不是要你出櫃，而是要你接納自己的樣子」。

炎亞綸的這番話鼓勵了他，至今回想起來仍感到很暖心，「我很驚訝一個大明星竟然會回覆我、安慰我，真的很謝謝你願意聆聽我的痛苦，我也想盡自己的一點力量，讓大家知道你是個很好的人」。

貼文一出，有網友也曾被炎亞綸鼓勵過，「曾經我也像你一樣經歷過很不好的事情，也有私訊過他，他也是長篇大論的開導過我，其實他完全可以不需要做這種事的，但對當時無助的我來說卻是難以想像的幫助」、「我在ig也看過好幾次的限動，都是炎鼓勵別人被分享的，包含有人學業、霸凌問題或是親人離開等等，他就是很純粹的鼓勵你告訴你方向，其實他一直是很正面的」。

本文獲得原PO授權提供轉載。

ET快訊
快訊／國光客運宣布「今起第二波調漲」
仔仔不是從七朵花出道！　和趙小僑組這團曾是「最賣座新人」
快訊／遊覽車一秒變敞篷！　車頂全開了
縣長出車禍！路上刮出恐怖火花
男童智慧手錶爆炸　3C業者揭3原因
快訊／高美濕地3遊客被沖走！　緊急搜救中
快訊／手錶爆炸畫面曝光！　男童「甩不開」瞬間燒火球
黑澀會美眉常去黑人家「她還留睡衣」！　小S曝范范態度

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多驚見「捏奶怪客」！狂嗆不行嗎？目擊者嚇：還衝向妻小

漲聲再起！國光客運今起第二波調漲　18條路線「貴1~17元」　

「她曝害羞1部位」手摸濕一片　妹子們秒懂：夏天快瘋掉　

金星逆行！7月「12星座」注意事項曝　獅子「工作有明顯收穫」

獨／狂流惡臭黃鼻涕！醫「鼻竇拔出2cm牙齒」　男驚嚇：沒感覺

暑假=吃不飽的開始！7成弱勢兒餓肚子　嗶悠遊卡就能捐款助童

老婆拒愛愛「1理由用7年」！他瘦20公斤仍被拒　忍到崩潰：只能DIY

男童戴智慧手錶為何會爆炸？　3C業者揭可能釀禍3原因

到店面試穿鞋「卻回家網購」　他求問觀感？兩派戰翻了

巴西咻樂的悠揚午後　跨領域表演感動官學界嘉賓

日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

律師預言黑人撤告 怕淪法院認證的變態 ｜20230703 ET午間新聞

Ailee鐵肺開唱！睽違6年來台　見粉絲初次來：知道我是誰嗎XD

缺氧？柯文哲「突趴桌2秒」　嘲諷完侯友宜1動作引熱議

酷炫曾自曝%過77位藝人 遭網友出征 ｜20230703 ET午間新聞

炎亞綸到士檢複訊畫面曝光　記者問「有化妝嗎」他笑了

好市多驚見「捏奶怪客」！狂嗆不行嗎？目擊者嚇：還衝向妻小

漲聲再起！國光客運今起第二波調漲　18條路線「貴1~17元」　

「她曝害羞1部位」手摸濕一片　妹子們秒懂：夏天快瘋掉　

金星逆行！7月「12星座」注意事項曝　獅子「工作有明顯收穫」

獨／狂流惡臭黃鼻涕！醫「鼻竇拔出2cm牙齒」　男驚嚇：沒感覺

暑假=吃不飽的開始！7成弱勢兒餓肚子　嗶悠遊卡就能捐款助童

老婆拒愛愛「1理由用7年」！他瘦20公斤仍被拒　忍到崩潰：只能DIY

男童戴智慧手錶為何會爆炸？　3C業者揭可能釀禍3原因

到店面試穿鞋「卻回家網購」　他求問觀感？兩派戰翻了

巴西咻樂的悠揚午後　跨領域表演感動官學界嘉賓

獨／高溫下大猩猩陣頭猛跳10mins　帥氣本尊現身：狂吸炮煙快窒息

曾奕翔報名選秀再接觸美職 　若獲指名未簽約中職有罰則

智慧手錶爆炸害10歲童燙傷　業者：第一代需要更換電池

MeToo受害女星將正式提告！　揭金曲男歌手「性騷偷拍」：真相經得起驗證

好市多驚見「捏奶怪客」！狂嗆不行嗎？目擊者嚇：還衝向妻小

漲聲再起！國光客運今起第二波調漲　18條路線「貴1~17元」　

建商「大者恆大」續買地　京城集團砸5億獵左營地

「她曝害羞1部位」手摸濕一片　妹子們秒懂：夏天快瘋掉　

金星逆行！7月「12星座」注意事項曝　獅子「工作有明顯收穫」

「防疫雙險」賠付金創新低　6月不到7億！

巴哥在陽台小便耍特技　抬腳對準→倒立尿滿地

生活熱門新聞

短裙外送員背影辣暈6千人　竟是在地傳說人物

YouTuber騎重機上國道！拍照嗆：抱歉收不到罰單

澎湖4萬1餐廳老闆不甩高捷求撤照　再出招挑釁

陳建州副業遭抵制！春陽茶事加盟主喊冤

行人卡斑馬線「駕駛仍要讓」　鄉民推1方法

新一代水電工！　31歲年收200萬

酷夏！今年最高溫要來了　最熱時間曝

男童戴「智慧手錶爆炸」疑某牌產品…業者說話了

越南網軍攻擊大牙　「駭客始祖」揪來源：是同家公司

學校「禁愛令」學生怒投訴教育部　主任竟廣播開嗆：我知道你是誰

不只排骨！梁社漢「1主菜」也被推

12生肖「7月運勢」曝！屬猴事業旺財運狂飆

8／1起禁止提供PLA免洗餐具

夜市牛排店怎麼吃才專業？內行分享4步驟

更多熱門

相關新聞

炎亞綸被關定了？律師揪這1點：起訴機會很大

炎亞綸被關定了？律師揪這1點：起訴機會很大

炎亞綸被控偷拍未成年私密影片，3日白天遭檢警搜索住處，晚間赴士檢複訊，被認定涉犯兒少性剝削防制條例，諭令50萬元交保，限制出境出海。有網友好奇交保金額高達50萬元，是否等於是犯嫌重大，被關定了？對此，律師蘇文俊認為，應該是有一定證據證明偷拍，而按照過去慣例，「通常會交保起訴機會很大。」解釋炎亞綸被判有罪的機率。

《營業中》切割炎亞綸！最新預告「正面鏡頭沒了」

《營業中》切割炎亞綸！最新預告「正面鏡頭沒了」

警衛證實！炎亞綸賣了天母豪宅「3年賺620萬」　現居樓中樓曝光

警衛證實！炎亞綸賣了天母豪宅「3年賺620萬」　現居樓中樓曝光

炎亞綸「幕後超強律師是他們」！

炎亞綸「幕後超強律師是他們」！

即／炎亞綸首度發聲：我會努力捍衛清白

即／炎亞綸首度發聲：我會努力捍衛清白

關鍵字：

炎亞綸鼓勵溫暖#metoo

讀者迴響

熱門新聞

快訊／七朵花仔仔逝世享年35歲

Apple發聲！痛心解答「跟黑人關係」：抹黑的是一個女生清白

Apple 15歲被逼脫光「加害男星瘋猜是他」！

《黑澀會》玉兔「被黑人塞錢」氣哭！

刪掉合照了！澎湖4萬1老闆槓高捷　現身回應：不需小題大作

七朵花仔仔逝世「陳喬恩淚發文永遠愛妳」

鍾培生記者會動手推Toyz

黑人一票大咖好友「出事為何沒人幫說話？」網揭2現實

短裙外送員背影辣暈6千人　竟是在地傳說人物

直擊董至成離婚3年「牽手超辣網美」爆熱戀！

黑人買網軍沒付錢？「臉書遭反攻洗版」

大牙真被網軍洗版「簡體＋整排留言長一樣」

快訊／吳克群證實分手陳語安！　5年情斷原因曝光

YouTuber騎重機上國道！拍照嗆：抱歉收不到罰單

澎湖4萬1餐廳老闆不甩高捷求撤照　再出招挑釁

更多

最夯影音

更多
日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌

日本男藝人教徒手健身　用４動作練出漂亮腹肌
炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

炎亞綸結束複訊：我要先回家了　曝心聲「我會努力捍衛清白」

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

吃飯選餐廳不踩雷妙招　手機貼玻璃→喜獲答案

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

航班7度延誤乘客全轉機　男不換反獲「私人專機」

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

床頭「陰森貓鬧鐘」逼視　苦主發寒：每天7點出現

熱門快報

音樂主理人票選活動開跑！

音樂主理人票選活動開跑！

ETtoday音樂主理人票選活動開跑啦！天天投票，iPad、AirPods等百項好禮等你抽！

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

《豈有此呂》草爺撞鬼經歷

百萬YTR草爺不只會夾娃娃 夜拍片真的撞鬼！助理慘被上身

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

金好康!買糧滿$999送零食

金好康!買糧滿$999送零食

寵物王國滿$1688送購物金$168

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面