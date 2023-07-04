高中被霸凌　私訊炎亞綸竟「收到超暖回覆」感動炸！網：我也收過

▲炎亞綸鼓勵原PO誠實面對自己。（圖／翻攝自Instagram／aayan1120）



記者施怡妏／綜合報導

炎亞綸爆出性醜聞事件，形象大受損，慘丟失節目、代言、商演，就有一名網友分享，高中時因為性向被同學霸凌，傳訊息跟炎亞綸訴苦，結果對方不僅讀了訊息還回覆，鼓勵原PO接納自己，誠實面對自己，至今仍對炎亞綸當時的舉動很感動，貼文一出，有網友透露，也曾經收過炎亞綸的訊息，「他真的很暖」。

一名網友在Dcard發文，「高中時被同學霸凌，炎亞綸幫了我」，自認為要好的同學傳訊息問他是不是喜歡男生，他大方承認，沒想到隔天到學校，一如往常跟對方打招呼時，卻被吼「媽的你是GAY欸，不要碰我」，他很難過也很生氣，「那天是我人生中最黑暗的一天，為什麼你要在那麼多人面前公開我的性向，我做錯了什麼」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回到家後，他蹲在房間地上哭，「真的很痛苦」，從那天開始，同學不斷地言語霸凌，還把他踢出班群，用各種方式攻擊，「但是班上沒有一個人伸出援手」。原PO覺得丟臉，不敢跟家人說，也不知道可以跟誰訴說，「那時的我真的很無助」。

▲炎亞綸暖心回覆。（圖／翻攝自Dcard）



於是他私訊炎亞綸，沒想到居然收到回覆，「如果你真的喜歡男生就誠實面對自己，人生裡你最常相處的不是情人，不是家人，不是朋友，而是你自己，如果你不能誠實面對自己，誰能認識真正的你，又怎麼能讓你看見誠實的他們？相信我，誠實面對自己，所有的問題都會迎刃而解，不是要你出櫃，而是要你接納自己的樣子」。

炎亞綸的這番話鼓勵了他，至今回想起來仍感到很暖心，「我很驚訝一個大明星竟然會回覆我、安慰我，真的很謝謝你願意聆聽我的痛苦，我也想盡自己的一點力量，讓大家知道你是個很好的人」。

貼文一出，有網友也曾被炎亞綸鼓勵過，「曾經我也像你一樣經歷過很不好的事情，也有私訊過他，他也是長篇大論的開導過我，其實他完全可以不需要做這種事的，但對當時無助的我來說卻是難以想像的幫助」、「我在ig也看過好幾次的限動，都是炎鼓勵別人被分享的，包含有人學業、霸凌問題或是親人離開等等，他就是很純粹的鼓勵你告訴你方向，其實他一直是很正面的」。

本文獲得原PO授權提供轉載。