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三星新一代摺疊機「實機照」曝光！　月底將發布

▲三星最新摺疊機「 Galaxy Z Fold 5」實機照流出。（圖／翻攝推特「Ahmed Qwaider推」）

▲三星最新摺疊機「 Galaxy Z Fold 5」實機照流出。（圖／翻攝推特「Ahmed Qwaider推」）

記者張靖榕／綜合外電報導

三星（Samsung）最新一代折疊手機「Galaxy Z Flip 5」、「 Galaxy Z Fold 5」將在本月底正式發布，不過現在才月初，已經有爆料客搶先曝光「Galaxy Z Fold 5」真機照，特別針對折疊關鍵的新型水滴型鉸鏈、後置鏡頭與麥克風孔這3項特點拍攝。

專門追蹤Samsung最新產品消息的「Sam Mobile」報導，爆料者Ahmed Qwaider發布3張主要照片，當中可看出手機在摺疊後，上下的間隔縫隙都大幅縮小，較先前的「Galaxy Z Fold」優秀許多。

「Galaxy Z Fold 5」真機照中，可清楚看見手機的揚聲器以及Type-C接口與底部的麥可風，而在上部也有3個麥可風開口與揚聲器，因此這款新機似乎配備著立體的揚聲器與4個麥克風。

▲▼三星最新摺疊機「 Galaxy Z Fold 5」實機照流出。（圖／翻攝推特「Ahmed Qwaider推」）

▲▼配備立體揚聲器，新型的水滴型鉸鏈讓新機摺疊不再出現大縫隙。（圖／翻攝推特「Ahmed Qwaider推」）

▲▼三星最新摺疊機「 Galaxy Z Fold 5」實機照流出。（圖／翻攝推特「Ahmed Qwaider推」）

據傳三星為月底即將上市的2款新機開發一種新型的水滴型鉸鏈，與華為、OPPO、vivo和小米等推出的新一代摺疊機鉸鏈相似，這個技術同時減少了收摺時的縫隙，也有效縮小了內螢幕的摺痕。

後置鏡頭布局可以看到3個後置鏡頭，與前一代相似，但這一代LED閃光燈的位置調整至鏡頭感測器右側。「Galaxy Z Fold 5」預計配備5000萬像素的主要鏡頭、1200萬像素的超廣角鏡頭，以及一個1000萬像素的3倍光學變焦長鏡頭。

「Galaxy Z Fold 5」外螢幕尺寸為6.2吋、內螢幕尺寸為7.6吋，兩者均支援120Hz刷新率，螢幕材質為AMOLED。

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