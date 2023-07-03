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5億高中生案夏姓配偶涉「殺人罪」不起訴　律師明遞狀聲請再議

▲▼5億高中生墜樓案，律師 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲5億高中生案夏姓配偶涉「殺人罪」不起訴，律師今遞狀聲請再議。（圖／資料照片）

記者白珈陽、游瓊華／台中報導

5億元高中生墜樓身亡命案，台中地檢署日前偵查終結，賴生的夏姓配偶、夏姓配偶的父親涉嫌殺人罪不起訴。檢方日前召開說明記者會一一說明各種臆測。賴母不服處分書內容，決定提起再議。賴家委任律師許哲維表示，上月底收到處分書後，連日針對有疑慮的部分統整，今天向檢方遞出一狀，預計明日會再遞交二狀，聲請再議，請求檢方重新調查一次。

刑事訴訟法規定，告訴人接受不起訴或緩起訴處分書後，得以在10天之內以書狀敘述不服理由，向檢方聲請再議。

台中地檢署在6月21日偵結此案，將夏姓父子殺人罪嫌不起訴，並提出6大事證，包括配偶夏男身體及雙手經檢視未發現可疑傷痕或痕跡、夏男所穿著衣物經多波域光源檢視，無可疑跡證及血跡反應、夏男與死者之指甲內均無血跡反應、也無對方之DNA、未發現死者雙手有明顯的防禦抵抗傷、頸部無骨折出血、無索溝或指痕，兩側皮下軟組織及肌肉無出血、舌骨與甲狀軟骨和氣管均完整無骨折、食道無異狀等。

賴家委任律師許哲維之後隨即召開記者會，質疑氯化鉀血液檢驗未盡嚴謹，以及現場鑑識上有瑕疵與疏失，認為相關案情細節仍需再行釐清。另外，高中生母親提告確認婚姻無效部分，也在6月28日在台中地院召開調解庭，但僅約10分鐘就結束，調解宣告破局，夏姓配偶也並未現身。

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