看見需要，傳遞溫情！士林地檢專案行動　讓陽明教養院煥然一新

▲「看見需要，傳遞溫情」士林地檢署專案行動，赴陽明教養院進行清消及整修工作 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧、陳韻如／台北報導

士林地檢署近日以「看見需要，傳遞溫情」為理念，規劃專案行動，主動探訪轄區內的陽明教養院，並結合社會勞動人力，針對院生活動的公共空間，前往進行清消及整修工作，不僅為教養院帶來煥然一新的活動空間，同時在傳遞社會溫情的過程中，激發出社會勞動之無限價值。

司法保護是政府長期關懷司法弱勢者積極推動之政策之一，士林地檢署在法務部政策指引及台灣高等檢察署業務督導下持續落實司法保護業務，其中社會勞動制度即為一環。

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近日士林地檢署在檢察長指示下，以「看見需要，傳遞溫情」之理念，規劃專案行動，主動探訪轄區內需要幫助的公益機構或團體，適時結合社會勞動人力，提供必要之協助，讓公益的力量無限擴大，更讓社勞人員在過程中體現回饋社會、自我肯定的教化成效，進而達到順利復歸社會之目的。

位於台北市士林區的陽明教養院，長期戮力於身心障礙者完善的照護服務，為院生創建一個能夠健康成長的溫馨家園，更是教養院全體員工一致的心聲，然因人力不足而暫緩了整頓計畫。

有鑑於此，士林地檢署結合多名社會勞動人力，針對院生活動的公共空間，於日前前往進行清消及整修工作，透過社勞人員的齊心協助，不僅為教養院帶來煥然一新的活動空間，同時在傳遞社會溫情的過程中，激發出社會勞動之無限價值。

陽明教養院院長廖秋芬感動表示，因為士林地檢署的主動協助，使院內長期因人力不足而暫緩的整頓計畫得以順利推展；原本牆上嚴重的漆片剝落、鏽跡斑斑的身障輪椅、堆滿倉庫走道的雜物，在一群有清潔、油漆專長的社勞人員共同協力及士林地檢署同仁分工下，成功翻新與優化。

陽明教養院對於此專案的妥善規劃與社勞人員的辛苦付出，表達由衷感謝，其也會將這份關懷延續下去，不僅給予院生更多的愛與溫情，更願與士林地檢署繼續攜手，看見需要，傳遞溫情，將溫暖散播社會上每一個角落！

檢察長表示，此次專案行動不僅能妥善運用社會勞動人力，更能發揮具體教化成效；一方面協助陽明教養院進行環境整理與相關修繕，讓身心障礙者獲得更好的照護空間，另一方面亦讓社勞人員在改善院生家園的過程中，習得一堂難能可貴的生命教育，使其能夠重新省思改正自身過去種種，並能帶著這份關壞弱勢的精神重新復歸社會。士林地檢署也將繼續推動各項司法保護業務，讓溫情傳承不間斷，與大家共創和諧社會。