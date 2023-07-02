英官員稱「港人權利自由被侵蝕」　中駐英使館：沒資格指手畫腳

▲香港國安法至今實行三周年。（圖／路透）

記者任以芳／綜合報導

今年7月1日是香港國安法實施滿3周年，英國外交發展部國務大臣特里維廉在社交媒體上稱「香港國安法」實施三年來，港人權利和自由受到侵蝕。中國駐英國使館發言人指出，香港早已回歸中國，英方沒有資格對香港事務指手畫腳，英方應該做的是好好反省自己的人權劣跡。

中駐英國使館發言人首先指出，「英方官員有關言論罔顧基本事實、蓄意抹黑中國、干涉中國內政，中方堅決反對。」

發言人說，香港國安法的實施，有力推動了香港實現由亂到治，並進入由治及興新階段。當前，香港法治環境更加優良，社會更加安定團結，香港居民依法享有的權利自由得到更好保障。

發言人強調，香港早已回歸中國，英方沒有資格對香港事務指手畫腳。英方應該做的是好好反省自己的人權劣跡，糾正本國大量存在的侵犯人權現象。「我們敦促英方官員恪守國際法和國際關係基本準則，停止干涉中國內政。」

▲英國國會跨黨派議員呼籲制裁打壓人權的大陸官員（圖／路透）

香港國安法實施3周年、香港主權移交26周年前夕，英國國會28日就國安法進行辯論，多名保守黨、工黨、跨黨派議員出席。有議員多次提出，敦促英國政府協助釋放「蘋果日報」創辦人黎智英，並取制裁打壓人權的大陸官員，同時批評國安法違背《中英聯合聲明》及「一國兩制」承諾。

對此，大陸外交部駐港公署發言人30日也回擊指出，正告美英反華政客，立即停止借香港國安法實施3周年進行政治操弄的卑劣行徑。