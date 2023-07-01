人民幣離岸價跌破7.28　陸經濟學家：破7.3才會出手

▲人民幣兌美元匯率跌不停。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

人民幣兌美元匯率續貶，6月30日在岸與離岸人民幣分別一度跌破7.26和7.28。今年上半年，人民幣對美元即期匯率累計下跌3106點，跌幅超過4.4%。對此，大陸專家分析稱，除非貶破7.3，否則官方不會輕易出手。

據《第一財經》報導，進入4月，人民幣對美元匯率繼續小幅走低，並在5月17日時隔5個多月在在岸和離岸市場雙雙跌破「7」整數關口。在跌破7.0關口後，人民幣匯率在5月末跌破7.10關口，並在端午假期後擊穿7.20關口。

相比此前人民幣匯率出現大幅波動，面對本輪貶值央行表現「淡定」，積極向市場傳遞信心，沒有動用過工具。

在跌破「7」關口後，5月18日下午，中國外匯市場指導委員會（CFXC）2023年第一次會議召開稱，將加強監督管理和監測分析，強化預期引導，必要時對順週期、單邊行為進行糾偏，遏制投機炒作。

中信證券首席經濟學家明明分析，美元指數於4月中旬後持續走強，6月以來雖有所回穩但仍處相對高點，成為人民幣匯率被動貶值的壓力；至於內部原因，則是中國國內經濟修復路徑較為坎坷，使人民幣近期偏弱。

中銀證券首席經濟學家徐高指出，最近兩個月，儘管人民幣相對美元明顯走貶，但人民幣對美元匯率中間價並未明顯偏離上一日收盤價。看起來，目前中國人民銀行還不是很擔心當前人民幣的貶值。因此，如果美元指數進一步走強，人民幣對美元還可能會進一步貶值。但人民銀行手中還有中間價及結匯操作兩大影響匯率的有力手段可用而未用，所以目前的人民幣的貶值高度可控。

但徐高也提到，「上一輪人民幣貶值的低點是2022年11月創出的7.3，從穩定匯率預期的角度來看，人民銀行很可能在人民幣貶到這一水準時採取措施。因此，7.3可能是近期人民幣匯率的一個支撐位。此輪人民幣未必會貶到7.3，但如果真的貶到那個位置附近，則可以對人民幣匯率走勢反轉有較強信心。」

報導另引述西部證券報告指出，穩定人民幣匯率關鍵仍在於穩定中國國內經濟和預期，同時堅持擴大對外開放、吸引外商直接投資。未來人民幣匯率可能持續出現雙向波動，然而持續單邊貶值的可能性不大。