中部首家低視力中心成立　獅子會捐580萬...助千人自主生活

▲▼國際獅子會捐資成立中部首家低視力中心，上千人透過適當輔具，學習自主生活。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

記者鄧木卿／台中報導

患有低視力的學生或民眾，雖未全盲，生活上仍無法自理，也常發生意外，國際獅子會300C-1區與台中市驗光師公會和大葉大學，30日在私立惠明盲校成立中部首家視覺照護及低視力服務中心，先根據每人視力情況不同，再給予不同輔具，讓他們能自主生活，舉凡上課、看電視，甚至廚房烹煮，都不用假手他人，獅子會捐出580萬元，預計有上千人受惠。

台中市社會局副局長陳仲良表示，視障者中以低視力者人口最多，佔82.70%；隨著人口結構老化，因為青光眼或糖尿病性視網膜病變等疾病，導致後天失明的比例也日益提高，如今有了低視力服務中心，提供視力檢查、輔具使用，為中部地區的視覺障礙者及低視力朋友帶來新希望，並且能夠自主生活，他感謝國際獅子會大力支持，一起關懷兒童和長輩的視力。

國際獅子會300C-1區總監洪傳貴說，國際獅子會從1917年成立至今已有106年，宗旨是「我們的服務」，獅友們致力增加社會福祉、照顧弱勢族群，希望藉由低視力服務中心的成立，為需要協助的弱勢視力障礙家庭、兒童和成人提供視力矯正，讓他們不再無助，重新建立美好人生。





台中市驗光師公會理事長謝孝杭表示，該中心是中部地區首個成立的低視力服務機構，希望透過這個中心，讓視障患者能夠得到輔具的協助，改善他們的生活品質。