《女鬼橋2：釋魂路》預告登場…前進「文華大學」揭開失蹤案真相

記者蘇晟彥／綜合報導

大宇資訊2022年以改編電影的恐怖遊戲《女鬼橋 開魂路》創下佳績，睽違已久，續作《女鬼橋二 釋魂路》在Steam商店頁面亮相後，30日首支前導宣傳片也正式登場，這次將前進校園，以第一人稱視角進行，玩家將化身故事中主角拼湊「當年真相」，提前感受文華大學「恐怖嘉年華」的氛圍。





前導影片中，印入眼簾的就是文華大學的電梯，看似正常的校園一隅，隨著畫面一轉，失蹤女學生在電梯監視器裡留下的最後身影、殘留地上的不明紅色液體、鬧鬼傳聞不斷的深夜校館，玩家將一步一步揭開這一連串恐怖疑案的序幕。

遊戲方式以第一人稱視角，走入懸疑又恐怖的劇情中，玩家將分別操作四位角色，隨著故事推進，跟著角色一起屏息探索未知，除了要躲避鬼怪之外，還要蒐集線索解開謎題。這回女鬼橋二，不只增加許多新道具、關卡，也增加「探查」階段的新元素及其他功能運用，玩家是否真的能離真相更進一步

製作團隊也透露，續作不只新增不同的遊玩方式，關卡挑戰難度升級，故事層次也變得更加豐富，同時《女鬼橋二 釋魂路》也將在7月參加夏日電玩展，現場提供兩個關卡給玩家試玩。此外，大宇資訊日前也宣布取得破億票房恐怖電影《咒》IP授權，將以此為基底改編成遊戲，更加實地考察，重現「陳家莊」詭譎氣氛