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打炒房、擴大租金補貼！警勤加給調15%　內政部6新制7月上路

▲租屋,租房子,房地產,房產,不動產,打房,買房,置產,房市,空屋稅。（圖／記者林敬旻攝）

▲政府祭出300億租屋補貼。（圖／記者林敬旻攝）

文／中央社

內政部今天公布7月起將實施的6項重大政策、惠民措施，包括「平均地權條例」打擊投機炒作、警勤加給調高15%，從7月1日起實施；300億元中央擴大租金補貼專案，則從7月3日起受理申請。

內政部今天公布民國112年7月將實施的6項攸關民眾權益的重大政策或措施。「平均地權條例」打擊投機炒作措施7月1日施行，重點包括限制換約轉售、管制私法人買受住宅、建立檢舉獎金制度、預售屋解約申報登錄、地價評議委員會專業化，以打擊投機、保障正常交易，引導房市穩健發展。

內政部指出，修正警察人員警勤加給表從7月1日生效，警勤加給各級別支給數額調高15%，第一級由新台幣8435元修正為9700元、第二級由7590元修正為8730元、第三級由6745元修正為7760元。警察直接受惠加薪，也為社會各界對警察辛勞付出表達肯定，對鼓舞警察工作士氣有正面效益。

▲高雄市員警執勤辛勞，市長陳其邁喊話警勤加給應該比照雙北。（圖／高雄市警察局提供）

▲警勤加給各級別支給數額調高15%。（示意圖／高雄市警察局提供）

內政部說，「300億元中央擴大租金補貼專案」7月3日起受理申請，預計減輕50萬戶租屋家庭負擔，補貼金額依地區、家庭成員人數及身分等條件分級，每月2000元到8000元不等；針對單身青年、新婚家庭、育有未成年子女家庭、經濟或社會弱勢家庭，另外加碼1.2倍到1.8倍。

內政部表示，這次擴大租金補貼採隨到隨辦，可就近到地方政府辦理及諮詢；持續舊戶帶入機制，讓正在領取租金補貼的民眾免再申請。民眾申請時不強制填寫房東身分證字號，減少租屋糾紛；納入18歲以上民眾，嘉惠學生租屋族。

內政部指出，「社會住宅包租代管4.0」部分，7月3日起由國家住都中心及地方政府陸續開辦，開發期2年、後續管理3年，提供房東修繕費、保險費、公證費補助，房客可申請租金補貼，雙方都有包租代管業者免費專業服務，房東、房客都可受惠。

另外，警政署推動曝險少年行政輔導先行，從7月1日起實施，是落實行政先行、司法後盾原則，避免少年過早進入司法體系。

內政部說，建築研究所推動「建築能效評估及標示制度」，由公有建築帶頭做起，公有辦公、服務類建築在申請綠建築標章時，需同時申請建築能效評估，以引導民間建築跟進，從7月1日起採分年分階段實施。

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