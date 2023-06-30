華碩發表新旗艦機Zenfone 10　5大特點一次看

▲華碩5G旗艦手機Zenfone 10登場。（圖／華碩提供）

記者蕭文康／台北報導

華碩新一代5G旗艦手機Zenfone 10正式登場！5.9吋機身，搭載高通Snapdragon 8 Gen 2處理器，六軸防手震Hybrid雲台2.0與AI高感光攝影，效能有感提升，特別強調單手可以輕巧攝影，預期銷售將較前代成長2位數。

華碩表示，生物基環保背蓋1對環境更友善，新色洲際綠充滿清新活力，另有日蝕紅、彗星白、隕石藍及午夜黑等多色選擇；4300 mAh續航電力滿足全天需求，新增15W無線充電與多項直覺易用的UI設計，旗艦功能一手掌握。

▲華碩共同執行長許先越發表5G旗艦手機Zenfone 10。（圖／華碩提供）

華碩共同執行長許先越指出，Zenfoen 9 獲得全球多家媒體評為年度最佳輕巧手機。全新Zenfone 10將重新定義單手旗艦，注入更強大的效能與攝影力，帶來前所未有的體驗。

全新Zenfone 10將於6月30日中午12點，全台華碩專賣店/ASUS Store/電商平台/ASUS授權通路(含實體門市及電子商務平台)全面開賣；7月3日五大電信上市。7月16日前全通路購機登錄送NT$2,000消費禮券，適用全台20大通路2，華碩專賣店獨家贈送延長保固半年及KKBOX 180天免費聽(總價值超過NT$3,000)。

Zenfone 10其他特色還包括六軸防手震Hybrid雲台2.0整合智慧防手震技術，透過三維度空間自動校正與陀螺儀偵測，動態調整畫面，行進間單手錄影，畫面穩定細膩、可視範圍更廣。

前鏡頭升級3200萬畫素，全新RGBW感光元件輔以夜間模式，低光源下自拍成像立體明亮。全新便捷快拍功能只需雙擊音量鍵，不需解鎖、開啟相機等步驟，即時3連拍，精準紀錄精彩瞬間。

AI圖像優化以AI辨識各種元素；超清晰變焦保留RAW檔最佳化照片細節，高倍率放大畫質清晰分明。

Zenfone 10採用高通®Snapdragon 8 Gen2處理器，最高支援16 GB LPDDR5X記憶體、512GB UFS 4.0快閃記憶體，頂尖效能成就高速運算與低功耗。螢幕更新率最高144Hz3，遊戲畫面精彩流暢。

ZenTouch 2.0觸控鍵、螢幕側邊欄2.0與雙擊/三擊背蓋，可自訂手勢與對應功能/APP，快速啟動常用工具/APP，單手切換操控自如。IP68防塵防水，戶外使用無負擔；Dirac頂級音效調校及Hi-Res認證的雙立體聲喇叭，音質細膩立體，享受沉浸式追劇樂趣。

8GB/128GB，建議售價NT$19,990；8GB/256GB，建議售價NT$21,990；16GB/512GB，建議售價：NT$26,990，詳情請參考ASUS Zenfone 10；官方配件「Connex智慧擴充配件組」包含多功能手機殼、便攜卡夾及自動開啟串流媒體的感應式手機架，可依需求組裝使用，建議售價：NT$1,290。

