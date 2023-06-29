蘋果市值創新高！　即將突破3兆美元

▲蘋果挑戰收盤市值破3兆美元。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國股市周三（28日）收高，蘋果股價也攀上新高點，市值即將突破3兆美元（約新台幣93.2兆元）。

路透社引述路孚特（Refinitiv）數據報導，蘋果28日終場上漲0.6％，以189.25元作收，市值已經來到2.98兆美元。蘋果去年1月3日交易日當天盤中一度突破3兆美元峰值，但收盤小幅回落，使得市值回到3兆元以下，因此蘋果尚未成功挑戰破3兆美元的收盤價。

在聯準會（Fed）升息來到尾聲，以及市場對於AI人工智慧的樂觀情緒下，華爾街多家科技大公司的股價，在今年迎來一波強勢反彈，動能源源不絕。全球投資（Globalt）資深投資組合經理馬丁（Thomas Martin）表示，其實現在沒有任何足以推動股價上漲的消息出現，基本上就是靠著市場反應推升股價。

蘋果股價今年大漲46％，AI熱門股輝達則是暴漲了185％，輝達因此成了半導體市場中首家市值突破1兆美元（約新台幣31兆元）的公司。特斯拉和臉書母公司Meta也在今年翻倍，微軟則是上漲40％。

蘋果5月公布最新一季的財報顯示，公司營收和利潤都有所下降，但仍高於分析師預期。加上回購股票的穩定紀錄，財務表現都鞏固了公司的名聲，讓投資人認為在全球經濟不穩定的時代，是個安全的投資。