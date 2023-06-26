朱凱翔爆性騷！前主播認了「確實聽過一些事」　心疼吳宇舒

▲朱凱翔捲入性騷風暴。（圖／翻攝自不演了新聞台、吳宇舒臉書）

圖文／CTWANT

名嘴朱凱翔近日身陷性騷風暴，先是被雲林縣議員陳芳盈指控曾當面問「可以和你打砲嗎？」之後又遭新北女議員陳乃瑜控訴性騷多年，甚至差點被性侵；而他的主播老婆吳宇舒至今均未對外發聲。對此，前主播劉涵竹透露，自己確實曾耳聞朱凱翔一些事情，同時也很心疼目前懷有身孕的吳宇舒。

據了解，朱凱翔在2013年與吳宇舒結婚，這段婚姻不被外界看好，如今男方爆出性騷風波，妻子又懷孕8個月，身心狀況讓外界忍不住感到憂心。據悉，吳宇舒在事件爆發後依舊正常上班，並未因此提早請產假，播報新聞表現依然十分敬業，工作時心情看不出受影響，同事間自然也沒人敢提起這件事。

▲前主播劉涵竹。（圖／翻攝劉涵竹臉書）

針對朱凱翔遭爆性騷，劉涵竹今（26日）主持活動時接受媒體訪問，坦言曾耳聞男方一些事，大概是這6年發生的事情，畢竟他和吳宇舒很早就結婚，若跟單身女生頻繁來往，很容易被說閒話；至於吳宇舒，劉涵竹說「她是很堅強的前輩，到公司都不聊自己的私事，我很為她開心，但孕婦要穿高跟鞋播報也是很辛苦」。

另外，先前黃子佼在直播中爆料大小S在韓國嗑藥，身為小S節目班底的劉涵竹表示，「這是清者自清，而且聽說那天黃子佼是聽說喝了蠻多酒，才會講出那樣的話，我也沒有傳訊給小S，她出道這麼久了」。

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