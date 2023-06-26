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小琉球包棟民宿「員工霸占1樓打麻將」！業者道歉…2句話又遭炎上

▲明明是包棟，員工卻一直在1樓打麻將。（圖／翻攝自FB／好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私）

▲有遊客指控，到小琉球包棟，員工卻一直在1樓打麻將。（圖／翻攝自FB／好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私）

記者閔文昱／綜合報導

一名男網友近日在臉書指控，和友人到小琉球遊玩並入住當地一間包棟民宿，不料民宿員工卻霸占1樓空間打麻將，聲稱一樓是共享空間，6點下班就會走，但到了晚上、隔天都隨意進出，讓他痛批「要確定欸！小琉球包棟的定義是不是跟別人不一樣？」對此，民宿業者也出面道歉，並承諾「再招待包棟一晚」，但仍被網友砲轟「嗅不到誠意」。

一名網友在臉書「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」發文表示，他近日訂了一間小琉球包棟民宿，不料入住時卻發現一直有陌生人到民宿打牌，對方聲稱是民宿員工，並強調6點下班就會走，然而到了晚上，仍有員工一直進進出出，甚至隔天早上即使鎖了門，不到表定退房時間就有人陸續進到房子，讓他氣得在Google給出一星負評，提醒其他想到小琉球遊玩民眾注意。

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▲▼包棟小琉球民宿，但員工一直在民宿內打麻將。（圖／翻攝自Facebook／好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私）

▲原PO在Google評論留下一星負評。（圖／翻攝自FB／好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私）

貼文曝光後，該民宿火速遭網友炎上，業者也在粉專發文道歉，「針對這些誇張行徑，我們非常抱歉。我們會加強員工訓練及宣導。我們通常是都接散客很少有人包棟，疏忽包棟的本意。是（實）在是萬分抱歉。我們秉持服務的心，但這次過於疏忽導致你們有不愉快的旅遊體驗，感到非常抱歉。退取這次包棟住宿一半的費用以及招待包棟一晚，保證不會再次干擾隱私空間的問題發生。」

▲民宿老闆發出道歉聲明。（圖／翻攝自FB／好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私）

▲民宿老闆發出道歉聲明。（圖／翻攝自FB／好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私）

不過，針對業者說法，許多網友仍不買單，紛紛痛批「整天打麻將！我去渡假放鬆，結果聽整天的麻將聲應該會崩潰吧」、「業主的道歉就很場面呀，嗅不到誠意」、「疏忽包棟的本意，那還需要做民宿嗎」、「聽過最瞎的理由，民宿業者不知道什麼是包棟的本意，當大家都是笨蛋，第一天開民宿啊」、「不知道包棟的本意真是亂幽默的」。

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