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小港機場熱爆「溫度計遭封印」！航空站：可以別穿長袖、外套

▲▼小港機場的溫度計拿膠帶貼著，被罵以後改貼「校正中」。（圖／翻攝臉書／李明璇）

▲小港機場的溫度計拿膠帶貼著，被罵以後改貼「校正中」。（圖／翻攝臉書／李明璇）

記者吳奕靖、柯振中／高雄報導

近日高雄戶外氣溫不斷飆高，不過有民眾發現，高雄小港機場室內氣溫悶熱，溫度計上的室內溫度卻被「貼上黑膠帶」，讓人氣得大罵欲蓋彌彰，國民黨發言人李明璇也出言狂酸。對此，小港機場則回應，用膠帶貼起是因為顯示錯誤，等到校正、修復以後就能正確顯示，且台灣夏季氣候炎熱，航空公司、駐站單位可以不要穿長袖、外套，減少悶熱感。

近日有民眾在網路上爆料，小港機場室內溫度炎熱，不少旅客拿著扇子搧風，就連櫃檯工作人員也自備電扇狂吹，站內的溫度數值計卻被拿黑色膠帶貼住，室溫的部分完全看不見，這種行為根本就是欲蓋彌彰，就連工作人員也直呼，這種室內溫度根本是20年首見。

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李明璇接獲消息後，也親自前往現場查看，發現現場的冷氣就像送風，等待Check in的旅客也熱得快受不了，嚴重影響了出國旅遊的心情，而貼上黑膠帶的溫度看板，也換貼一張「溫度校正中」的公告，讓她傻眼狂酸，「好神奇，連溫度也可以校正回歸。」

李明璇認為，提供舒適的環境，絕對是機場最基本的服務內容，更何況小港機場還有收出境每人500元服務費，付了錢換來這種品質，就連台灣人也受不了，更何況是來自世界各地的旅客。

▼小港機場的溫度計拿膠帶貼著，被罵以後改貼「校正中」。（圖／翻攝臉書／李明璇）

▲▼小港機場的溫度計拿膠帶貼著，被罵以後改貼「校正中」。（圖／翻攝臉書／李明璇）

李明璇建議，民航局可以率領台電、經濟部長王美花來小港機場一日遊，不要坐在冷氣房想胡搞的點子，實際體會人民是在何等炎熱的環境當中，且隔壁百貨同樣有限溫節電的措施，卻能做到冷氣分布均勻，「為什麼小港機場做不到？少在那裡編奇怪的藉口。」

對此，小港機場則回應，機場屬於能源用戶，需要符合空調為26至28度之室內溫度限值，能源局14日到站檢查，發現站內溫度低於26度，已開出警告單，因此若再違規將會被開罰。

小港機場說，航站3樓出境大廳25日測得的溫度顯示，室內多處平均溫度為25度多，航站會努力控制，但不能再降低，否則將會被罰款。

小港機場建議，台灣夏季氣候炎熱，航空公司、駐站單位不要穿著長袖、外套，以增加舒適感。至於溫度顯示計用膠帶遮蔽，是因為顯示出來的數值，比能源局測量的數值還高，怕因此引起誤解，所以先貼起來，等到校正修復後，就能顯示週知。

 

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