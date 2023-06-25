蔣萬安缺席戴資穎二連霸！她揭原因怒「丟臉到全世界」

▲「台灣球后」戴資穎奪台北羽球公開賽第五冠。（圖／記者簡名杉攝）

記者閔文昱／綜合報導

「台灣球后」戴資穎25日在台北羽球公開賽女單決賽以21比14、21比17擊敗張蓓雯，收下個人生涯第五座台北羽冠軍，也締造台北羽球公開賽女單項目二連霸壯舉。不過，民進黨台北市議員顏若芳指出，台北市長蔣萬安原本預定會出席，卻因「決賽沒有台灣選手」更改行程，讓她痛批「難道戴資穎不是台灣人？」、「真的是丟臉到全世界」。

顏若芳25日晚間在臉書發文指出，2023台北羽球公開賽決賽今天落幕，戴資穎力克世界好手衛冕成功，奪下個人賽史第五冠，許多國人都於有榮焉，賴清德副總統也有到現場一同慶賀，「但，現場卻沒有看見蔣萬安市長的人影。」

▲蔣萬安出席光大寮聚保宮環島祈安遶境。（圖／記者黃國霖攝）

顏若芳公布媒體群組截圖，只見蔣市府團隊表示，因評估25日下午的「2023台北羽球公開賽」決賽無台灣選手出賽，市長取消原行程，改為出席光大寮聚保宮環島祈安繞境。對此，顏若芳直呼，「實在太扯，難道蔣萬安市長不認識台灣羽球天后戴資穎？還是認為戴資穎不會奪冠？」

顏若芳怒批，連賴清德副總統都有到現場慶賀，身為地主的蔣萬安卻竟然出這種包，「是不敢跟賴清德同台？還是要放棄侯友宜，選擇藍白合，與柯文哲同台？蔣萬安市長，你用沒有台灣選手參賽的理由不出席台北羽球公開賽，真的是丟臉到全世界了！」

北市府副發言人蔡畹鎣晚間回應，媒事組24日晚間於媒體群組發佈行程更動通知，是指原訂出席時段（15：30至16：00）無臺灣選手出戰，其他時間蔣市長已有行程安排故無法出席，因此取消該行程，並非指全日無台灣選手。