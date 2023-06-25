「我是反黑箱不是反服貿」　黃暐瀚還原柯文哲太陽花學運談話

▲柯文哲近期因重啟服貿議題備受爭議。（圖／記者周宸亘攝）

記者江采蓁／綜合報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前主張恢復兩岸交流，重啟貨貿及服貿談判，過去針對服貿的相關言論再被翻出，引來綠營人士批評「白色力量」正因太陽花學運而起，質疑他為了選舉連價值都可背棄。對此，媒體人黃暐瀚25日就自臉書貼出當年太陽花學運柯文哲接受專訪的談話，柯文哲明確指出「我是反黑箱，我不是反服貿」。

黃暐瀚表示，台灣是民主社會，所謂「青菜蘿蔔，各有所好」，選民要喜歡或討厭任何一位政治人物，都很自然，不過，喜歡不喜歡誰，是一回事；說過沒說過什麼話，又是另外一回事。

黃暐瀚舉例，你可以不喜歡總統蔡英文，但不能強逼她接受九二共識，因為蔡英文兩次選總統時，都沒接受過；你可以喜歡蔡英文，但不能忘掉，她曾說過ECFA是糖衣毒藥，結果當了總統七年了，還在繼續讓台灣「吃毒藥」。他強調，就事論事，明辨是非，理性判斷，做出選擇，這才是台灣民主的價值。

黃暐瀚接著指出，「柯文哲在2014太陽花學運的時候，有沒有支持學生？有。有沒有支持服貿？沒有。有沒有反對服貿？也沒有。」

黃暐瀚提到，2014年3月27日，學生衝進立院之後第十天，柯文哲接受非凡電視的專訪，明確說出，「服貿的問題出在哪？還是程序正義，因為你跟人家簽的時候，立法院都不知道，你簽了回來，也不討論，就要逼迫大家吞下去，當然會出問題。我的概念，一個國家不要怕有衝突，要有解決衝突的機制，服貿你問我，我覺得大方向是對的，但執行方向不好，執行方向不好的時候，就搞到亂七八糟，所以有時候立意良好，但是執行不當的話，還是會出錯，我覺得這是很典型的例子。」

主持人接著提問，「所以你是反黑箱，不是反服貿？」，柯文哲也回應，「我是反黑箱，我不是反服貿。」黃暐瀚表示，以上這段談話，是太陽花學運發生第十天，柯文哲接受非凡電視專訪時的談話，當時學生都還在立院場內，不是九年之後的解釋或託辭。

針對近期柯文哲重啟服貿的爭議，黃暐瀚直言，真相只有一個，所謂「反服貿變挺服貿」這題，可以翻頁了。