快訊／端節悲劇！女攀中央尖山遭落石砸頭慘死　空勤吊掛下山

▲一名黃姓女山友被落石砸中頭部，今日清晨空勤直升機吊掛至東勢河濱公園但已明顯死亡。（圖／記者哈勇嘎澳翻攝）

記者哈勇嘎奧／台中報導

一行9人登山隊前往攀登中央尖山，昨傍晚近6時許，其中一名黃姓女山友在距離中央尖西山屋約10分鐘路程遭落石砸中頭部，其他山友立即打電話求援。台中市消防局接獲轉報後今(24)日清晨申請空勤直升機前往吊掛，降落在東勢河濱公園，但傷者已明顯死亡，後續交由警方處理。

台中市消防局在昨(23)日17時47分接獲宜蘭縣消防局轉報表示海巡署接獲民眾報案，離中央尖溪山屋約10分鐘路程處，有1名民眾頭部遭石頭砸傷，請求本局派員協助，即通知第二大隊及梨山分隊整備消防車1輛、消防人員4名待命。

由於山上通訊不佳，警消持續以衛星電話多次通訊，於18時32分連繫上報案人表示，現場為一行9人登山隊伍，其中1名約45歲黃性女子頭部遭石頭砸中，當場失去生命跡象，其餘8人已先行將傷者搬運至中央尖溪山屋。

24日5:56分，警消通知報案人已申請直昇機吊掛，經評估現場天候許可，亦請報案人將傷者搬運至吊掛處，直昇機於7:35分吊掛成功，降落東勢河濱公園，經再次確認傷者已無生命徵象，明顯死亡，後續交由轄區員警處理。