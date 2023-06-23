泰國「睡美人洞」救援功臣　58歲英雄指揮官納隆薩癌逝

▲泰國洞穴救援行動指揮官納隆薩。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國2018年13名足球隊師生受困睡美人洞的事件引發國際關注，所幸全員獲救，而負責指揮整個救援行動的時任清萊府尹納隆薩（Narongsak Osottanakorn）是一大功臣。不過就在21日，納隆薩因癌症在醫院病逝，享年58歲；泰媒公視（Thai PBS）形容，大家將永遠記得納隆薩是「野豬府尹」，是這場救援事件中的英雄。

綜合泰媒The Nation、Thai PBS等報導，清萊府野豬少年足球隊2018年6月23日到睡美人洞探險，因適逢雨季，12名隊員與教練全都受困洞內。隨著水位上升、食物即將耗盡，各國救援人員、潛水專家日以繼夜展開行動，在7月10日把13名師生全數救出，這場奇蹟般的救援行動登上各國媒體版面。

▲▼ 泰國13名少年足球隊師生受困於「睡美人山洞」（Tham Luang）。（圖／路透社）

在整個救援行動期間，納隆薩每天都會召開記者會報告搜救進度，他的神情總是憂心忡忡，直到救出第一名小球員之後，才稍微露出微笑。他在這場成功的跨國營救行動中扮演關鍵角色，贏得高度聲望。

其實納隆薩當時本來要轉任帕堯（Phayao）府尹，但因救援行動延後赴任。先前有報導指出，納隆薩太過守法，拒絕批准違法的預算項目、積極查貪等，槓上曾任陸軍總司令的執政軍政府強大成員、內政部長阿努蓬（Anupong Paochinda），政府早在4月就下令要納隆薩調職，任內最後一周卻發生足球隊受困事件，泰國軍政府只好同意，讓他在救援工作結束後再轉任。

▲各國救援人員、潛水專家日以繼夜展開行動，把13名師生全數救出。（圖／路透）

在這之後，納隆薩陸續擔任帕堯、南邦和巴吞他尼（Phathum Thani）的府尹，甚至有政黨邀情他角逐2022年曼谷市長選舉，不過被他婉拒，之後向大眾告知罹患癌症的消息。

報導指出，納隆薩罹患的是大腸癌（colon cancer），但仍不敵病魔，在21日當地下午6時左右在曼谷的詩麗叻醫院（Siriraj Hospital）過世，享年58歲。