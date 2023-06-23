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首次開出威力彩頭獎6.83億！吉兆除了燕子　老闆歸功「這件事」

記者翁伊森、郭玗潔／嘉義報導

威力彩頭獎6.83億，昨（22）日開在嘉義縣好彩運電腦彩券行、1注獨得，代理黃先生受訪時表示，這次是他們第一次開出威力彩頭獎，他也透露，這幾年時常有中獎徵兆降臨在他們的店裡，其中一項就是常常在黃昏飛來光顧的燕子群，而彩券行會中獎，他認為「真的和橋有關！」，歸功於附近蒜頭大橋的開通。

▲▼威力彩頭獎6.83億，昨（22）日開在嘉義縣好彩運電腦彩券行，老闆認為中獎和蒜頭大橋有關。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲威力彩頭獎6.83億昨（22）日開在嘉義縣好彩運電腦彩券行。（圖／記者翁伊森翻攝）

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這家彩券行位在六腳鄉最熱鬧街道，開設9年來頭一次開出這麼大獎。彩券行今天一早開門，就吸引許多民眾來購買。黃先生指出，這次是他們店裡第4次開出頭獎，前3次是今彩539，威力彩則是第1次，第1次開出威力彩算是店裡的新里程碑，心情當然是很高興。

▲▼威力彩頭獎6.83億，昨（22）日開在嘉義縣好彩運電腦彩券行，老闆認為中獎和蒜頭大橋有關。（圖／記者翁伊森翻攝）

但說來奇妙，黃先生指出，大獎不斷都是落在這一、兩年附近的大橋重新拓寬後，彷彿「橋打開、生意就通，大獎一直來」。從2021年2月6號橋開通後，隔2天就開出539第1次頭獎，陸續5月份又開出第2次，昨晚又開出威力最大獎，他覺得橋封起來時，大家生意都不好，這次獎開出來讓整條街都熱絡起來，帶動經濟。他也特別感謝副議長陳怡岳，多年來爭取興建蒜頭大橋。

▲▼威力彩頭獎6.83億，昨（22）日開在嘉義縣好彩運電腦彩券行，老闆認為中獎和蒜頭大橋有關。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃先生提到，另一件很奇妙的事是客人分享才注意到的，每到黃昏，店門口就會飛來一群燕子，排排站停在店前面，然後鳥屎會一直滴下來，但滴下來「竟然呈現『V』字型」，由於『Ｖ』有勝利的象徵，客人就告訴我們有可能會中頭獎。」沒想到真的開出了。

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