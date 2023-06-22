爬茶壺山「啪一聲」繩索脆化斷兩截　山友直墜...頭破血流送醫

記者郭世賢、蔡怡萍／新北報導

新北瑞芳區茶壺山山頂涼亭附近今（22）日上午發生摔傷意外！上午11時許有山友拉著山坡上的繩索要攀爬下山時，繩索卻突然應聲斷裂，造成山友摔落撞擊頭部、身上多處擦挫傷，救護人員獲報緊急到場救援，山友摔得頭破血流，有腦震盪情形，幸好沒有生命危險。

▲男子攀茶壺山，因繩索脆化斷裂跌落撞傷頭部。（圖／山友提供）



瑞芳分局上午11時40分獲報，於瑞芳區茶壺山山頂涼亭附近，有民眾受傷需要協助，金瓜石所副所長與警員會同消防救護人員前往救護，發現43歲古姓男子頭部受傷流血，疑有腦震盪狀況，意識清楚、無生命危險，於12時50分由救護人員送基隆長庚醫院治療。

▲山友指出，邊坡上的繩索是由熱心人士釘上，以輔助攀爬，但因長時間風吹日曬導致脆化。（圖／山友提供）



據了解，為古姓山友攀登茶壺山要下山之時，抓著山坡上釘置的繩索，繩索卻突然斷裂，古失去重心摔下受傷。

資深山友指出，由於這些繩索都是熱心山友固定上去的，經過長年在野外風吹日曬雨淋，有可能造成脆化的情形，並提出建議在攀爬前應先查看繩索是否有固定牢靠，以及有無脆化情形，攀爬時也應注意避免將全身重量放在繩索上，而是要將繩索當成輔助工具，身體尋求支點踏穩，才能避免事故意外發生。