嘉義市公共圖書館開放過期書報借閱　本數限每次2本2周為限

▲▼嘉義市文化局公共圖書館首推「112年度過期雜誌期刊」開放借閱 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市公共圖書館﹙文化局圖書館﹚為服務廣大讀者，即日推出「112年度過期雜誌期刊開放借閱」服務，讓市民朋友增加借閱圖書種類。雖然大部分雜誌期刊訊息內容有時效性及流行性，但仍受到多數讀者的偏好，因此文化局將於6月端午連假前開放60種過期雜誌期刊外借服務，讓讀者連假期間可享受在家閱讀雜誌的樂趣。

文化局局長盧怡君表示，過去考量大部分雜誌期刊資訊有時效性，所以並沒有開放過期雜誌期刊外借服務，然而喜歡閱讀雜誌期刊的樂趣，是不分年齡和族群也沒有時間限制，因此今年文化局擴大為民服務範圍，在主流與非主流雜誌種類中，選擇以多數人喜好為考量開放借閱類別，例如藝術、設計、健康、財富、旅遊、美食、娛樂、藝文、流行時尚、運動、兒童、親子、汽車、文學、科學、女性、語文等都是可供選擇類別。

文化局表示，過期期刊雜誌量及種類非常多，故無法全部編目提供外借，經過審慎評估選擇，提供112年度60種過期雜誌期刊可外借服務，將置放於文化局圖書館本館書庫一樓原放過期報紙位置，借閱本數為2本，借閱期限以2周為限，不開放網路預約借閱須臨櫃借閱，歡迎讀者踴躍借閱。