才控炎亞綸硬上　耀樂遭爆「賣身詐欺」！媒體人觀察出5個重點

記者崔子柔／綜合報導

網紅耀樂指控16歲時遭炎亞綸強迫性交、拍攝性愛影片，並於昨（21）日召開記者會說明，炎亞綸則到現場鞠躬道歉，又有網友爆料曾遭耀樂「性交易詐騙」。媒體人黃揚明對此觀察出5點，認為即便網友指控為真，也和炎亞綸違法嫌疑重大的事實無關。

有網友昨日在爆料公社貼出對話紀錄、合照說明，耀樂曾收款5.4萬元答應進行6次「開房約會」，結果在第一次見面收完全款後就神隱。

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▲炎亞綸親赴耀樂記者會現場鞠躬道歉。（圖／記者湯興漢攝）



黃揚明昨晚在臉書發文，列出他觀察的5點：

一、透過爆料公社匿名爆料，且爆料者筆觸並非被騙的受害者，其如何證明相關對話紀錄的真實性？

二、即使指控內容為真，與耀樂指控炎亞綸的案情有何關係？最多只能說他出面指控前，對自己的黑歷史輕忽了。

三、若指控內容為真，性交易部分，違反社會秩序維護法，雙方都可被處3萬元以下罰鍰。

四、若指控詐財內容為真，耀樂得承擔相關法律責任。

五、無論指控真假，都不影響炎亞綸違法嫌疑重大的事實。

針對炎亞綸昨日跑到記者會現場，黃揚名也發文指控「這場面真的是太荒謬了！這不是誠心的現身道歉，而是為了讓媒體版面呈現雙方平衡樣態的公關操作」，他認為，如果炎亞綸真心反省，應該到地檢署自首曾犯偷拍兒少性剝削私密影片，面對司法的裁判，「連讓受害者好好開一場記者會的空間都不給，不愧是連道歉聲明都有10萬人按讚的高流量明星，還帶妝上陣」。