台灣人最愛手機出爐！這款安卓手機衝熱銷第二

▲蘋果iPhone 14系列。（圖／傑昇通信）

記者陳俐穎／綜合報導2023年5月台灣手機市場銷售排名出爐！從本月的全台熱銷單機排行來看，依然是蘋果、三星及OPPO三分天下，進榜單機亦與上月相同；此外，全台熱銷冠軍還是由iPhone 14（128GB）蟬聯，而本月賣最好的安卓手機依舊由三星Galaxy A54（8GB/256GB）穩穩拿下。

根據最新市場調查數據顯示，本月台灣手機市場整體銷售量達38.6萬部，比上個月增加13%，也較去年同期略增2%，買氣先蹲後跳，明顯逐步回溫。

▲2023年度5月台灣手機熱銷榜單。（圖／傑昇通信）

傑昇通信表示，雖然近期國人消費預算排擠、換機周期也持續增長，但在全民普發6,000元的政策助攻下，5月份台灣手機市場整體銷量漸有起色，加上中階新機齊發，不難看出通路售價在萬元左右的新舊機型，在本月的銷量排行幾乎往上成長，顯見同儕效應下，規格相當、價格已在甜蜜點的中階手機，購機又有政府補貼，反而更能促進消費者購機意願。

再從本月台灣手機市場銷售排行來看，蘋果仍霸榜九席，熱賣第一名的手機則是iPhone 14（128GB）；隨著iPhone 15新機訊息越來越多，以往預期漲價的果粉，此時應該開始觀望，傑昇通信指出，以門市銷售現況來看，反而有越來越多消費者直接入手iPhone 14系列，因此本月iPhone 14各機型銷量排名也都較上月往前，甚至前代熱銷王iPhone 13（128GB）已連續三個月都在排行榜第六名，買氣仍不輸iPhone 14。

而三星本月占有8席，與蘋果在席次上不分軒輊，僅一席之差，5月雖無新機型進榜，但Galaxy A54（8GB/256GB）買氣更進一步提升，打敗不少iPhone機型拿下榜眼，蟬聯全台最賣安卓手機當之無愧，而A54另一規格6GB/128GB，本月名次也進步到第14名；傑昇通信分析，不止A54賣得好，前代的A53人氣並未減弱，熱銷的8GB/256GB也取得第16名的位置，證明三星下放防水功能至中階機的策略，的確走了一條活路，預期進入產品生命週期的A53即將結束。