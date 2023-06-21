高雄爆4醫不當用藥！食藥署近期討論「苯巴比妥複方」納管藥

▲食藥署副署長陳惠芳 。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

新北幼兒園餵藥案引發全國恐慌，高雄市主動清查苯巴比妥藥證機構，發現4名醫師不當用藥，已勒令停業並開罰。食藥署表示，今年6月17、19日分別獲3件苯巴比妥不當使用通報，通報單位均為高雄市衛生局，近期會討論召開「管制藥品管理諮議會議」，將苯巴比妥複方藥納入管制藥品管理。

苯巴比妥效期內藥證共計6張單方藥品與9張複方藥品，適應症分別為癲癇、腸胃與呼吸道症狀。單方藥品均為癲癇用藥，但有3張3年內未生產，僅有2款注射劑、1款錠劑可由醫師開立使用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

食藥署副署長陳惠芳表示，今年共稽核6196家次管制藥品持有機構，共查獲154家次違規，大多是行政疏失，包括處方箋病例未蓋章、進貨調劑漏登記，未依規定申報收支結存，並無藥品流向不明情形，在6月14日以前也未接獲不當使用通報。

陳惠芳提到，因應近期藥物濫用事件，食藥署已發函地方衛生局在執行管制藥品實地稽核時，一併將苯巴比妥（Phenobarbital）及苯二氮平類（BZD）藥品列入查核標的加強查核，杜絕不法情事發生。

苯巴比妥事件發生後，行政院也討論將苯巴比妥納入複方藥物管理，對此，陳惠芳表示，苯巴比妥複方藥物是在民國89年排除於管藥範圍，食藥署會召開「管制藥品管理諮議會」，進一步討論是否要納入管制藥品管理。