下載APP共享螢幕...她遇詐騙慘背百萬債務

▲近日大陸常州市公安局接到一起特殊的詐騙案件，一名周姓女子開啟螢幕共用遭詐騙近百萬。（圖／達志影像／示意圖）

文／CTWANT

近日大陸常州市公安局接到一起特殊的詐騙案件，一名周姓女子接到一個自稱是金融工作人員的陌生電話，以徵信問題為由，誘導她下載視訊會議軟體，並在螢幕共用的情況下，從十多個平臺貸款並轉帳，最終背負了近百萬貸款債務，周女意識到自己被騙時為時已晚，立刻報警並向警方說明事情的經過，目前案件正在進一步調查中。

周女士表示，自己當天接到一通陌生電話，對方自稱是京東金融工作人員，並準確說出了她的姓名和地址，同時解釋由於京東金融下架整改，她的金條帳戶會產生高額的滯納金和管理費，需要她登出關閉帳戶，否則會影響她的個人徵信，周女士相信了，並按照對方指示下載了「騰訊會議」APP，並開啟螢幕共用。

在螢幕共用的過程中，對方冒充官方發送了一封包含徵信報告和安全帳戶的郵件給周女士，並要她查看安裝的APP上的貸款功能，騙她上面的數位是不良徵信記錄，要全部清空額度，並轉入「銀證對接帳戶」，才能修復個人徵信。

除此之外，對方還要求周女士下載其他APP查看是否存在不良徵信，並重複上述操作，周女士就這樣從十多個平臺貸款並轉入「銀證對接帳戶」，其實就是詐騙集團的帳戶，背負了近百萬貸款債務。周女士意識到自己被騙時，為時已晚，立刻報警並向警方說明了事情的經過，目前案件正在進一步調查中。

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