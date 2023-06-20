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流感高原期！再增11死、22重症　公費抗病毒藥擴大延至7／31

▲▼疾管署6/6疫情記者會，防疫醫師林詠青說明。（圖／疾管署提供）

▲疾管署防疫醫師林詠青說明。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

腸病毒、流感、新冠3大傳染疾病都在高原期，疾病管制署今（20）日公布，上周新增11例流感死亡個案，另增22例流感併發重症個案。疾管署指出，流感併發重症個案持續增加，預期疫情將持續至7月，故再延長擴大公費流感抗病毒藥劑使用條件「有類流感症狀，且家人/同事/同班同學有類流感發病者」適用期限至今年7月31日止。

疾管署防疫醫師林詠青表示，上周新增22例流感併發重症(18例A型H1N1、4例A型H3N2)，年齡介於未滿10歲至90多歲，為18例男性、4例女性，發病日介於6月1日至6月16日，其中16例具慢性病史，20例未接種本季流感疫苗；另新增11例死亡(9例A型H1N1、1例A型H3N2、1例B型)，年齡介於40歲至80多歲，分別為7男4女，發病日介於5月1日至6月14日，均具慢性病史，其中8例未接種本季流感疫苗。

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疾管署統計，上周(今年6月11日至6月17日)門急診類流感就診人次達79,366人次，與前一周(80,224)持平，疫情處高原期；近期社區流行A型流感病毒，H1N1與H3N2共同流行。

本流感季自去(111)年10月1日起截至今年6月19日流感併發重症病例 累計294例(154例A型H1N1、132例A型H3N2、3例A型未分型、5例B型)，年齡層以65歲以上長者為多(占49%)，88%未接種本季流感疫苗，80%具慢性病史，其中死亡53例(30例A型H1N1、21例A型H3N2、2例B型)，79%未接種本季流感疫苗，94%具慢性病史。

另疾管署說明，國內新增1例腸病毒感染併發重症確定病例，為北部2歲男童，於今年6月5日發病，6月15日病況穩定出院，經通報檢驗後於6月19日確認感染克沙奇A4型併發重症。今年累計4例腸病毒感染併發重症病例，分別感染腸病毒D68型、伊科病毒21型、克沙奇A6型及A4型，均為5歲以下幼童。

疾管署監測資料顯示，上周(今年6月11日至6月17日)腸病毒門急診就診計12,633人次，較前一周(13,273人次)略降4.8%，惟仍高於流行閾值且處高原期。另依實驗室監測顯示，社區腸病毒以克沙奇A型為主，腸病毒71型、腸病毒D68等多種型別腸病毒亦於社區活動。

疾管署呼籲，本週適逢端午節連續假期，民眾仍需隨時注意自身健康狀況，如出現呼吸困難、急促、發紺(缺氧)等危險徵兆，請儘速就醫。同時請醫師，如遇病人符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需流感快篩，即可開立公費藥劑，以掌握治療黃金時間，降低重症風險。

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