新北多童質譜儀未檢出　北榮醫曝「事件誤判」關鍵原因

▲新北市板橋某連鎖知名幼兒園餵藥事件持續延燒。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者嚴云岑／台北報導

衛福部昨日公布汐止幼童尿液苯二氮平（BZD）經質譜儀複驗為陰性，台北榮總近期收治數名來院就診孩童，也幫部分有疑慮孩童開立健保質譜儀檢驗，結果也陸續出爐。負責檢驗的毒物科醫師表示，檢驗結果須由新北市政府公布，但從目前收到的數據來看，此次事件應該是誤判。

新北市幼兒園爆發疑似餵毒案，園內多名學童體內驗出「巴比妥」等管制藥物成分，但經過血液與尿液複驗都為陰性。此案也爆出案外案，首批送驗的12名孩童中，有一人尿液中苯二氮平（BZD）雖為陰性，也遠低於陽性閾值，但因高於其他孩童，也引發家長恐慌，但經過複驗也為陰性。

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台北榮總職業醫學部主治醫師吳明玲表示，台北榮總近期陸續幫一些孩童進行質譜儀檢驗，但都是依照門診就醫程序，並視看診情況開立，醫院本身就有質譜儀檢驗項目，健保也有給付，因此家長只需付門診掛號費即可。

媒體報導指出，北榮有此次又幫4名孩童用質譜儀檢驗巴比妥與安眠鎮定劑藥物殘留，結果均未檢出。吳明玲表示，檢驗結果基於病患隱私，應由新北市政府公布，但就本次爭議的未讀案，「個人認為是誤判」。

吳明玲進一步表示，檢驗方法本身就有其限制性，在低濃度解釋上要特別小心，因為人體本身有很多化學物質，吃藥後化學物質的殘留也會在體內代謝，代謝後的產物有時會出現苯巴比妥類似結構，藥物之間的交互作用也會互相影響。

吳明玲強調，檢驗方法是影響結果的重要一環，若檢出數值低於信度區間，就要懷疑有其他干擾因素，需做臨床綜合判斷，若認為還有問題，就要再做確認試驗。她提到，孩童躁動不安可能是因為感冒關係，或者在封閉環境所致，也有可能是脾氣問題，醫師在看診時都可綜合考量。