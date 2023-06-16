10歲童母姊面前被鱷魚拖下水　村民搜尋1小時「撈出吃一半身體」

▲男童被鱷魚殺死。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

印度奧里薩邦一名10歲男童與家人到村莊河裡洗澡時，突然遭到一條鱷魚攻擊，在母親面前被拖入河中消失，在經過1小時四處搜索後被當地民眾發現，從河中搜出啃到一半的碎屍。

事件14日發生在奧里薩邦肯德拉帕拉縣(Kendrapara) Nimapur村，10歲男童阿查里亞(Ashutosh Acharya)與母親、姊姊到河中洗澡時，突然遭到鱷魚攻擊。姊姊表示，「我們當時正在洗澡，鱷魚突然從水裡冒出來，把我弟弟拖下水，他哭著求救，但我們沒辦法救他」。

附近村民當時聽到阿查里亞求救聲，也趕到現場試圖幫忙，但仍來不及把人救出，後來長達1小時搜尋下，在河中打撈出男童只剩下一半的遺體，警方立即前往現場進行調查，並且遺體送去驗屍。

森林部門官員表示，由於最近是鱷魚繁殖季節，所以對於棲息地被入侵變得格外敏感與暴力，每年這個時期當地都會發生類似攻擊事件，政府將會給予死者家屬印度盧比60萬元（約台幣22萬元）賠償金。