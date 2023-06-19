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大陸 大陸焦點 特派現場

長期受家暴！人妻「為護兒」連刺尪3刀　法院判無罪：正當防衛

湖北武漢一名人妻長期遭受家暴，和丈夫處於分居狀態。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲人妻長期遭受家暴，和丈夫處於分居狀態。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

大陸湖北省武漢市一名邱姓人妻，育有一個兒子，由於長期遭到張姓丈夫家暴，雙方處於分居狀態，某次因為離婚問題爆發爭執，張男竟跑到她的住處辱罵毆打，還攻擊兒子，邱女眼見徒手制止無效，不得已利用水果刀還手，朝對方背部連刺3刀，因而吃上官司，法官判決結果也曝光了。

綜合陸媒報導，邱女和張男感情不睦，長期遭受家庭暴力，2人的兒子右耳先天畸形伴隨聽力損害，經過3次手術治療，取自體肋軟骨重建右耳廓，在2019年6月出院，沒想到相隔1個月，她和張男多次為離婚問題發生爭執，張男竟在凌晨跑到她的住所，不但辱罵毆打，還把9歲兒子按在床上，壓制雙腿並用拳頭打臀部，導致其哭喊掙扎。

邱女為了保護兒子，情急之下用水果刀防衛。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲邱女為了保護兒子，情急之下用水果刀防衛。（示意圖／翻攝自pixabay）

邱女擔心兒子耳朵受損，徒手試圖阻止但毫無作用，情急下拿起床頭的水果刀，朝張男背部連刺3刀，隨後騎電動車將人送醫救治。經過鑑定，張男的損傷程度為重傷二級，檢察機關將她以故意傷害罪提起公訴。不過，法院審理後認為，邱女的行為是正當防衛，不須負刑事責任，判無罪。

消息一出，掀起熱烈討論，網友紛紛狂讚：「終於見到了正當防衛」、「正當防衛，太好了」、「把男的抓進去坐牢」；也有不少人好奇張男的其他罪刑，「被家暴不是故意傷害嗎，怎麼檢察院不提起公訴？」、「那傢伙長期家暴也應該追究到底」、「什麼時候家暴判刑」。

◎尊重身體自主權，請撥打113、110。

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