▲拚營運通車，機捷A22老街溪站再度履勘。（圖／桃捷提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園機場捷運線A22老街溪站，4月23日通過交通部初勘委員確認達通車營運準備後，18日由交通部路政司司長林福山帶隊，履勘委員們一行14人皆是軌道業界菁英及專才，分別負責土建、機電、營運等3組履勘作業，代表A22老街溪站距離營運通車時程只有一步之距。

桃捷公司表示，依交通部頒訂的「大眾捷運系統履勘作業要點」附件之「大眾捷運系統履勘要項」，今天履勘項目包括土木建築、軌道工程、機電設施、車站營運設施、車輛維修設施、組織與管理及其他等7大類。履勘範圍以桃園機場捷運線A21環北站到A22老街溪站為主，站距長0.79公里。

一行人在桃園大眾捷運公司行政大樓先分組進行簡報及文件檢視後，下午到A22老街溪站實地勘察進行抽檢和模擬演練。重頭戲是為這次履勘的模擬演練確認題目，題目採複合式的，以便下午進行實地演練檢測A21環北站到A22老街溪站的土木建築等7大類項目的整備狀況。

委員們在A21環北站搭乘電聯車到A22老街溪站，檢視兩站一線之間電聯車系統，同時一路勘察營運的各相關設施。車程短短1分多鐘後抵達A22老街溪站隨即進行狀況模擬演練，委員們重複兩次搭車來回兩站之間，仔細檢測應變能力，再搭專車回到桃園大眾捷運(股)公司行政大樓進行分組討論，再做總結論由交通部帶回去研析，確認各類缺失意見後通知限期改善。

交通部表示，履勘中所發現缺失，攸關營運安全及營運所必要之項目，非經改正前，不得通車營運。改善完成後，交通部視狀況授權鐵道局，檢具改善事實報交通部，獲核發營運的通車許可証後，A22老街溪站即可正式營運通車。

今天履勘委員名單如下：土建組-吳褔祥(前中華大學總務長)、葉名山(逢甲大學運輸與物流學系教授)、廖洪鈞(臺灣科技大學營建工程系特聘教授)。機電組-陳在相(前臺灣科技大學電機系教授)、蔡天和(前臺北巿政府捷運工程局副局長)、劉旺政(高雄巿政府捷運工程局副局長)。營運組-邱裕鈞(交通大學運輸與物流管理系教授)、賴勇成(臺灣大學土木工程學系教授)、楊泰良(臺北捷運公司供應處處長)。參與履勘的單位計有交通部路政司、交通部鐵道局、北部工程處、桃園巿政府交通局、中興工程顧問公司及桃園大眾捷運公司。