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30歲女參加同學會！揹「普通包包」被笑　怒了：名牌包才有出息？

中國一名30歲女子參加同學會，因為背了普通包包遭到鄙視。（示意圖／翻攝自pexels）

▲中國一名30歲女子參加同學會，因為揹了普通包包遭到鄙視。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

許多人在畢業後，會固定舉辦同學會聯繫感情，不過有時卻變成了炫耀大會。中國一名30歲女子抱怨，近日參加同學會，因為揹的是普通款式的包包，結果竟被大家看不起，讓她無法理解。

「30歲用這些包包丟人嗎？」原PO在微博透露，自己是一個不是很關注奢侈品包包的人，近期同學聚會，揹了其中一個包包出門，怎料聚會期間，惹來旁人異樣眼光，「同學們的眼神彷彿在說話」，似乎很看不起她，為此感到不滿，痛斥：「我就不懂了，一定要揹大牌包才是過得好，才是有出息嗎？」

原PO坦言，她不是很關注名牌包包。（圖／翻攝自微博）

▲原PO坦言，她不是很關注名牌包包。（圖／翻攝自微博）

貼文曝光後，引發熱烈迴響，網友紛紛留言緩頰：「有啥丟人的，我天天提公司發的免費帆布袋」、「妳要學會平等的看不起所有看不起妳的人」、「啊，我都26了，天天揹個60多塊的書包去上班啊，自己覺得好就好了，不要在意別人的眼光」、「我覺得妳內心戲太多」。

另外，也有不少人認為，自己的想法最重要，「妳不參加同學聚會不就完了嗎」、「建議不要參加同學聚會，真的關係好一直都在聯繫，關係不好見面不就是攀比一下，看看大家都混得怎麼樣嗎？」、「那就不要和她們玩，這種同學不要也罷，自己開心快樂最重要」。

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