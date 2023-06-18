我的孩子該驗質譜儀嗎？台大醫聯名給建議：資源應留給「這族群」

▲食藥署質譜儀資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者嚴云岑／台北報導

新北市幼兒園餵藥風波引起家長恐慌，衛福部今（18）日公布汐止幼童質譜儀複驗結果，使用原有尿液檢體檢驗苯二氮平類（BZD）陰性。台大醫院毒藥鑑定中心翁德怡醫師與兒少保護中心曾偉杰醫師聯名撰文表示，法醫毒物案件成立需包含3大要素，且質譜儀可能有過度靈敏問題，應該把資源留給照顧使用/濫用藥物環境下高風險的小朋友。

以下為臉書全文：

[廣告]請繼續往下閱讀...

我們的建議:如果小朋友有症狀，可以請平時最熟悉小朋友狀況的醫師做評估，相信經過這次的經驗，所有關心小朋友的醫師都可以做出對小朋友最好的判斷。

一個法醫毒物的案件是否能成立，必須包含三大要素：(1)正確的毒藥物分析檢驗(2)詳細的偵查 (3)臨床症狀。雖然「正確的毒藥物分析檢驗」在法醫毒物案件中至關重要，但也不是萬靈丹，因為：它無法回答所測得的毒藥物是什麼人，毒藥物是藉由什麼途徑進入人體的。所以(2)、(3)也缺一不可。因此，「新北幼兒園的案件」我們一定要給檢調單位充分的時間和空間來調查。

至於其他的小朋友，家長有懷疑的話可以請教最熟悉小朋友的醫師，如果沒有症狀的話，應該不用太擔心。質譜儀檢驗非常靈敏，對醫療照顧而言，甚至是過度靈敏的。譬如，小朋友用手碰到藥物，再把手放到嘴巴裡面(不是直接服藥)，質譜儀檢驗這種狀況的小朋友檢體，就可以檢測到該藥物。但這樣的暴露狀況， 對小朋友的健康，通常是不會有影響的。

「法醫毒物學分析檢驗」為什麼要做到如此靈敏？因為這項檢驗主要目的之一，是要搶救暴露在「照顧者使用/濫用藥物環境下的高風險小朋友」，這時，藥物對小朋友的影響無論是多麼微量、多麼間接，都是不好的。而這些小朋友他們所處環境的風險， 也是最最需要我們關注的。