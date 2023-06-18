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嘉義布袋商圈推票根優惠　持布袋澎湖船票消費享折扣

▲▼ 布袋商圈推票根優惠 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲每逢連假布袋商圈總是湧進滿滿人潮，品嘗當地海鮮及賞景 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

下周就是端午節4天連假，為迎接龐大觀光人潮，嘉義縣布袋街區觀光發展協會（布袋魅力商圈）策劃了一系列的優惠活動，希望來自全國各地的遊客不僅端午連假，更可以在暑假和澎湖旅遊季節盡情享受獨特的魅力。

▲▼ 布袋商圈推票根優惠 。（圖／記者翁伊森翻攝）

當地商圈業者表示只要憑布袋到澎湖船票票根，即可享受消費優惠，船票票根就是通關密碼.讓您的旅程更為輕鬆省錢。此外，凡訂購合菜的遊客，我們將免費招待您精選飲料，讓您在品味美食的同時，更能解渴消暑。

▲▼ 布袋商圈推票根優惠 。（圖／記者翁伊森翻攝）

布袋街區是一個充滿豐富文化和自然風光的地方，透過優惠活動希望讓旅客更深入體驗當地的魅力。不論是想品嚐布袋港的美食還是欣賞壯麗的海景和美麗的沙灘，布袋街區都能滿足需求。活動日期 即日起至10/10止 。

▲▼ 布袋商圈推票根優惠 。（圖／記者翁伊森翻攝）

商圈夏季優惠活動開跑 https://m.me/budaihappy

1.黑皮海鮮餐廳～預定「全家福團圓餐」贈送飲料2瓶

2. 唐漢海產行～買千送百以此類推，另再贈送精緻小禮物

3.益旺海鮮餐廳～預定合菜贈送本產酥炸大份蚵仔酥

4.元泉益食品工廠～所有產品到場一律以網購價格買3送1

5.布袋海上巴士～只要拿著澎湖回程票根，購買布袋海上巴士（蛋糕沙灘行程活動船票）買5張船票就贈送1張船票，可使用到年底哦！歡迎把握機會。

6.觀光漁市「來來海產店A-11」～預定合菜，贈送烤鮮蚵一份+飲料一瓶。 闆娘加碼，來店消費滿500元，打卡加評論在送炒蛤蜊一份。

7.宏展農場～憑票根到農場白玉冰棒一隻折價10元原價40元變成特價30元

8.黑皮妹蚵仔海鮮～預定5人風味餐贈飲料

9.木草麵包～來店消費，即招待爆漿麻糬一份。

10.海綿集團芋泥餅～消費滿千送百

11.江山米人～江山米買十包送一包

12.高跟鞋承意咖啡～消費滿500送脆薯條一份

13.崇文冷凍～消費滿800元，送人氣卡啦蝦ㄧ包。

14. 海風長堤民宿～入住海風長堤民宿+Google五星好評 送精美鑰匙圈

15.龍彬餐廳～來店消費者送黃金泡菜及果汁一瓶，至Google五星好評即在贈送美味香酥蚵。

16.幸福樂民宿～住宿滿1800元以上，可享用麻花捲伴手禮乙包按讚分享評論送精美文具～送完為止～

17.光影民宿～住宿-分享評論送精美環保餐具

18. 蜂世界工坊～
拿澎湖船票來本店消費 蜂蜜係列全部折100元周邊商品折50元

19. 古早味阿嬤肉嗲蚵嗲～
憑船票根（結帳時需拿票根告知）～來店消費滿500元，送一包麵條（小包裝）或一碗冰品（35元）

20.1368烤鮮蚵吃到飽～
憑澎湖船票根來店「烤鮮蚵」，每人限一張票根，抵 20元，不限人數。
來店打卡+評論在送蛤蜊一份

21. 九龍活海產～滿5千送虱目魚丸

22.好美船屋風［好美農漁產］～自有商品滿千送百，來店消費滿千即贈送百元商品

布袋魅力商圈相關店家優惠總整理
https://www.facebook.com/budaihappy

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